إسرائيل : لا هدنة مع حزب الله قبل مفاوضات واشنطن

أكدت إسرائيل رفضها القاطع لبحث أي وقف لإطلاق النار مع حزب الله، رغم التوجه لبدء مسار تفاوضي مع لبنان.

وأبلغ السفير الإسرائيلي في واشنطن "يحيئيل ليتر" نظيرته اللبنانية "ندى حمادة معوض، رفض بلاده القاطع لبحث أي وقف لإطلاق النار مع "حزب الله" خلال المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن السفير قوله: "إسرائيل ترفض مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله".

وأجرى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر ونظيرته اللبنانية ندى حمادة معوض، محادثة هاتفية اتفقا خلالها على عقد اجتماع بينهما الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال ليتر إن إسرائيل "وافقت على بدء مفاوضات سلام رسمية" مع الحكومة اللبنانية التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وأضاف في بيان "رفضت إسرائيل مناقشة وقف إطلاق النار مع منظمة حزب الله التي تواصل مهاجمة إسرائيل وتمثل العقبة الرئيسية أمام السلام بين البلدين".

وأفاد موقع أكسيوس في تقرير بأن لبنان، عبر وسطاء أمريكيين، طلب من إسرائيل تعليق غاراتها الجوية على أراضيه قبل بدء المحادثات.

ووفقًا للموقع، لم يتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.