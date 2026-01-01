أردوغان: تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين شكل من أشكال الفصل العنصري واستخدام القانون كأداة للفاشية

اسطنبول / وكالات/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين حصرا شكل من أشكال الفصل العنصري واستخدام للقانون كأداة للفاشية.

جاء ذلك في كلمة له خلال استقباله أعضاء اللجنة النسائية للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية، في إسطنبول.

وبشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، قال أردوغان: “أليس تطبيق عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين حصرا، شكل من أشكال الفصل العنصري؟ أليس هذا استخداما للقانون كأداة للفاشية العنصرية؟”

وأضاف: “هل ثمة فرق جوهري بين سياسات (أدولف) هتلر الوحشية ضد اليهود والقرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بنبرة انتصار عظيم؟ أليست هذه كلها مظاهر جديدة لسياسات الإنكار والتدمير والقمع والإعدام السياسي المطبقة ضد الشعب الفلسطيني؟”

وشدد أردوغان، على أن الإجراءات الإسرائيلية تعتبر تمييزا وعنصرية، وتعني تطبيق نظام أسوأ حتى من نظام الفصل العنصري الذي انهار في جنوب إفريقيا عام 1994.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين.

وفي تصريح سابق للمحامي حسن جبارين، مدير مركز “عدالة”، أدلى به للأناضول، فإن القانون في حال طُبق لا يسري بأثر رجعي على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويستهدف القانون متهمين بقتل إسرائيليين عمدا، وقد يطال 117 أسيرا محكومين بالمؤبدات.

من جهة أخرى، قال أردوغان، إن منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد تركيا جزءا منها، شهدت في السنوات الأخيرة أياما مؤلمة وصعبة ومظلمة.

وأضاف “للأسف، لا تنتهي حرب أو اشتباك ساخن حتى تبدأ أخرى، وغالبا ما تتحمل النساء والأطفال الأبرياء عبء ذلك”.

وأردف أردوغان: “الغالبية العظمى من أكثر من 72 ألف مدني قتلتهم إسرائيل بوحشية في غزة هم من النساء والأطفال، وفي جارتنا سوريا، خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما ونصف، كان أكثر من دفع الثمن أيضا هم النساء والأطفال”.

وتابع: “بالنسبة لجارتنا الأخرى إيران، كان من بين أوائل ضحايا الهجمات التي تعرضت لها؛ النساء والأطفال، ففي الأيام الأولى من الحرب، أدت غارة جوية على مدرسة في (مدينة) ميناب إلى مقتل أكثر من 165 طفلا بريئا”.

وأشار أردوغان، إلى أن سياسة القصف والاحتلال التي تواصلها إسرائيل ضد لبنان رغم وقف إطلاق النار، كانت تلحق الضرر الأكبر بالنساء والأطفال أيضا.

وأضاف: “انظروا، منذ 2 مارس/آذار، اضطر 1.2 مليون لبناني إلى مغادرة منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية، واستشهد أكثر من 1500 لبناني وأُصيب 4 آلاف و700 آخرون، في هذه الهجمات نفسها”.

وأكد الرئيس التركي أن إسرائيل قتلت 254 لبنانيًا بوحشية في اليوم الذي أُعلن فيه وقف إطلاق النار (الأربعاء).

وقال إن “هذه الشبكة التي يغمرها الدم والحقد، والتي تمارس الإبادة، تواصل قتل الأطفال الأبرياء والنساء والمدنيين، متجاهلة كل القيم الإنسانية، ودون الاعتراف بأي قواعد أو مبادئ”.