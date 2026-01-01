  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: مضيق هرمز سيُفتح “قريبا” سواء تعاونت إيران أو لم تتعاون

السبت 11 أبريل 2026 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح “قريبا” سواء تعاونت إيران أو لم تتعاون



واشنطن / وكالات /

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على أن مضيق هرمز سيُفتح سواء تعاونت إيران أو لم تتعاون، وذلك قبيل محادثات سلام في باكستان سيشكّل هذا الممر الحيوي بندا رئيسيا فيها.
وقال ترامب لصحافيين لدى مغادرته واشنطن في رحلة داخلية “سوف نفتح الخليج معهم أو بدونهم… أو المضيق كما يسمونه. أعتقد أن الأمر سيكون سريعا إلى حدّ ما، وإذا لم يحدث ذلك، فسنكون قادرين على إنهاء الأمر”، مشدّدا على أن المضيق سيُفتح “قريبا”.
وقال ترامب للصحافيين لدى مغادرته واشنطن في رحلة داخلية “سوف نفتح الخليج معهم أو بدونهم… أو المضيق كما يسمونه. أعتقد أن الأمر سيتم بسرعة كبيرة، وإذا لم يحدث ذلك، فسنكون قادرين على إنهاء الأمر”، مشددا على أن المضيق سيُفتح “قريبا”.
وسيشكل إعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس النفط الخام العالمي، أحد أبرز قضايا محادثات السلام في إسلام آباد.

لكن عندما سئل ترامب عن تعريفه لاتفاق جيد، أجاب “لا سلاح نووي. هذا يشكل 99% من الاتفاق”.
وقبل اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، كانت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تسير بشكل طبيعي، مع عبور منتظم وآمن للسفن وناقلات النفط، دون قيود تذكر، ما جعله أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة والطاقة العالمية.
غير أن اندلاع الحرب أدى إلى اضطراب هذا المسار، وسط مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، ما دفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي لعبور ناقلات النفط من المنطقة إلى أنحاء العالم، ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية.
والأربعاء، أعلن ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف يماطل في دخول اللجنة الإدارية للقطاع ..وفد من حماس يصل القاهرة السبت للبحث في تطبيق خطة غزة

إسرائيل في حالة تأهب: 24 ساعة تبقى لحماس للرد على خطة تسليم السلاح التي قدمها ميلادنوف ..

المفسد الدائم .. انتقادات أمريكية حادة لنتنياهو: "يسعى لنسف هدنة إيران ويواصل حربه"

وزير الحرب يكذب ..شهادات صادمة للجنود الأمريكيين الناجين حول أسوأ هجوم إيراني في الكويت

رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو صادما لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى بالضفة الغربية

شهادات مروعة لأطفال فلسطينيين تعرضوا للاغتصاب على أيدي مجندات إسرائيليات خلال اعتقالهم في رفح..

ميلانيا ترامب تكشف عن حقيقة علاقتها بـ "جيفري إبستين"

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي سابق : إسرائيل مُنيت بهزيمة استراتيجية وحرب إيران كانت فخًا وثقة الخليج بأمريكا اهتزت

شهداء وجرحى باستهداف عناصر أمنية بالبريج وقصف مدفعي شرق غزة وخانيونس

الإعلام العبري : حماس تتمسك بسلاحها والاحتلال يجهز خططا لعودة القتال في غزة

إعلام عبري يكشف عن موافقة “تل أبيب” على وقف قصف بيروت.. ومسؤول أمريكي يؤكد عقد أول اجتماع لبناني إسرائيلي بواشنطن الثلاثاء

يجب وقف التنازلات..قاسم: لن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق ونحن معا كدولة وجيش وشعب ومقاومة نحمي بلدنا