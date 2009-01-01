  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

محادثات حاسمة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد

السبت 11 أبريل 2026 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

تعقد إيران والولايات المتحدة، بعد ظهر اليوم السبت، محادثات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

ووصل الوفد الإيراني، الذي يضم أكثر من 70 عضوا ويرأسه رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلى إسلام أباد وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما يضم الوفد الأميركي إلى جانب فانس، المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، فضلا عن صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مسؤولين في الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي.

وتتمسك طهران بموقفها الرافض للدخول في مفاوضات مباشرة ما لم تستجب واشنطن لشروطها، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهي مطالب لم تتحقق حتى الآن، في حين يطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بفتح مضيق هرمز، كشرط لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وهو ما أسهم في دفع المسار التفاوضي، رغم أن المضيق، الذي تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، لا يزال مغلقًا حتى الآن، مع تأكيد ترامب أنه سيفتح "قريبًا، بتعاون إيران أو بدونه".

كما ويقول ترامب إن أولويته في هذه المحادثات تتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

بدوره، قال رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" إن الصراع يدخل "مرحلة صعبة"، في وقت يسعى فيه الطرفان للانتقال من وقف مؤقت لإطلاق النار إلى تسوية أكثر ديمومة، مشيراً إلى أنهم يقفون عند "لحظة حاسمة فاصلة".

وبدت شوارع العاصمة الباكستانية إسلام آباد، التي تعج بالحركة عادة، خالية اليوم السبت، بعدما أغلقت قوات الأمن الطرق قبيل محادثات بين مسؤولين رفيعي المستوى من إيران والولايات المتحدة لإنهاء حربهما المستمرة منذ نحو 6 أسابيع.

ودعت السلطات الباكستانية سكان إسلام آباد إلى البقاء داخل منازلهم، ما جعل المدينة تبدو وكأنها تحت حظر تجول، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

