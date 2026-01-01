مصرع خمسة مواطنين بحادث سير جنوب نابلس

السبت 11 أبريل 2026 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس / سما /

لقي خمسة مواطنين مصرعهم فجر اليوم السبت، إثر حادث سير مروع وقع جنوب مدينة نابلس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات بأن الحادث نجم عن تصادم بين مركبتين على الطريق الالتفافي القريب من قرية الساوية جنوب نابلس ما أسفر عن وفاة خمسة مواطنين ثلاثة منهم من سكان محافظة طولكرم واثنان من سكان محافظة رام الله.

وأضاف ارزيقات أنه جرى نقل الجثامين إلى مشافي رام الله وطولكرم فيما باشرت شرطة المرور تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وناشد ارزيقات السائقين بضرورة قيادة مركباتهم بما يتلاءم مع ظروف الطريق والالتزام بقوانين السير وإشاراته حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف يماطل في دخول اللجنة الإدارية للقطاع ..وفد من حماس يصل القاهرة السبت للبحث في تطبيق خطة غزة

إسرائيل في حالة تأهب: 24 ساعة تبقى لحماس للرد على خطة تسليم السلاح التي قدمها ميلادنوف ..

المفسد الدائم .. انتقادات أمريكية حادة لنتنياهو: "يسعى لنسف هدنة إيران ويواصل حربه"

وزير الحرب يكذب ..شهادات صادمة للجنود الأمريكيين الناجين حول أسوأ هجوم إيراني في الكويت

رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو صادما لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى بالضفة الغربية

شهادات مروعة لأطفال فلسطينيين تعرضوا للاغتصاب على أيدي مجندات إسرائيليات خلال اعتقالهم في رفح..

ميلانيا ترامب تكشف عن حقيقة علاقتها بـ "جيفري إبستين"

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي سابق : إسرائيل مُنيت بهزيمة استراتيجية وحرب إيران كانت فخًا وثقة الخليج بأمريكا اهتزت

شهداء وجرحى باستهداف عناصر أمنية بالبريج وقصف مدفعي شرق غزة وخانيونس

الإعلام العبري : حماس تتمسك بسلاحها والاحتلال يجهز خططا لعودة القتال في غزة

إعلام عبري يكشف عن موافقة “تل أبيب” على وقف قصف بيروت.. ومسؤول أمريكي يؤكد عقد أول اجتماع لبناني إسرائيلي بواشنطن الثلاثاء

يجب وقف التنازلات..قاسم: لن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق ونحن معا كدولة وجيش وشعب ومقاومة نحمي بلدنا