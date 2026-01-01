مصرع خمسة مواطنين بحادث سير جنوب نابلس

نابلس / سما /

لقي خمسة مواطنين مصرعهم فجر اليوم السبت، إثر حادث سير مروع وقع جنوب مدينة نابلس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات بأن الحادث نجم عن تصادم بين مركبتين على الطريق الالتفافي القريب من قرية الساوية جنوب نابلس ما أسفر عن وفاة خمسة مواطنين ثلاثة منهم من سكان محافظة طولكرم واثنان من سكان محافظة رام الله.

وأضاف ارزيقات أنه جرى نقل الجثامين إلى مشافي رام الله وطولكرم فيما باشرت شرطة المرور تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وناشد ارزيقات السائقين بضرورة قيادة مركباتهم بما يتلاءم مع ظروف الطريق والالتزام بقوانين السير وإشاراته حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.