وزير إسرائيلي سابق : إسرائيل مُنيت بهزيمة استراتيجية وحرب إيران كانت فخًا وثقة الخليج بأمريكا اهتزت

السبت 11 أبريل 2026 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي سابق : إسرائيل مُنيت بهزيمة استراتيجية وحرب إيران كانت فخًا وثقة الخليج بأمريكا اهتزت



القدس المحتلة/سما/

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، شلومو بن عامي، أن وقف إطلاق النار المعلن في المواجهة مع إيران يمثل نهاية لهزيمة استراتيجية كبرى لمهندسي الحرب، بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، مؤكدا أن الإنجازات العسكرية التكتيكية لم تنجح في التحول إلى نصر استراتيجي.
وأوضح بن عامي في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، أن هذه الحرب ستسجل كواحدة من الحالات البارزة التي سقطت فيها قوى عسكرية كبرى في فخ الحروب غير المتكافئة، حيث فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها الأساسية، فلا البرنامج النووي الإيراني تم القضاء عليه، ولا قدراتها الصاروخية تأثرت، بل إن طهران خرجت بوضع اقتصادي أقوى عبر مضاعفة عائدات النفط وفرض ضرائب على الملاحة في مضيق هرمز.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن نتنياهو اختار عمدا مسار المواجهة العسكرية وأفشل المسارات الدبلوماسية، بما في ذلك دفع إدارة ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015، وذلك لغايات سياسية تهدف لصرف الانتباه عن القضية الفلسطينية وضمان بقاء ائتلافه الحاكم، وفق “معا”.
وأضاف بن عامي أن الحرب أدت إلى نتائج عكسية، حيث تحولت إيران إلى “ديكتاتورية عسكرية” تحت سيطرة الحرس الثوري، وحصلت روسيا على عوائد مالية حيوية نتيجة رفع العقوبات النفطية، في حين اهتزت ثقة دول الخليج في الحماية الأمريكية وبدأت تبحث عن بدائل إقليمية أخرى.
وشدد المقال على أن أي محاولة لفصل المواجهة مع إيران ووكلائها عن القضية الفلسطينية هي نوع من الخداع، مؤكدا أن الحرب التي بدأت في غزة في السابع من أكتوبر كانت المحرك الأساسي لكل ما تبعها، وأن نتنياهو الذي حاول لعب دور “تشرشل” قاد المجتمع الإسرائيلي نحو الهاوية عبر وعود كاذبة وسياسات داخلية مقسمة أضعفت مكانة إسرائيل حتى لدى حليفتها الولايات المتحدة.

وخلص بن عامي إلى أن “النصر” الإيراني يكمن في بقاء النظام وصموده، بينما تعود كافة الملفات الشائكة إلى طاولة المفاوضات دون أن يفرض “المنتصرون” المزعومون شروطهم، محذرا من أن الديمقراطية الإسرائيلية لن تنهض ما لم تتم محاسبة نتنياهو على هذه الهزيمة الاستراتيجية.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف يماطل في دخول اللجنة الإدارية للقطاع ..وفد من حماس يصل القاهرة السبت للبحث في تطبيق خطة غزة

إسرائيل في حالة تأهب: 24 ساعة تبقى لحماس للرد على خطة تسليم السلاح التي قدمها ميلادنوف ..

المفسد الدائم .. انتقادات أمريكية حادة لنتنياهو: "يسعى لنسف هدنة إيران ويواصل حربه"

وزير الحرب يكذب ..شهادات صادمة للجنود الأمريكيين الناجين حول أسوأ هجوم إيراني في الكويت

رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو صادما لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى بالضفة الغربية

شهادات مروعة لأطفال فلسطينيين تعرضوا للاغتصاب على أيدي مجندات إسرائيليات خلال اعتقالهم في رفح..

ميلانيا ترامب تكشف عن حقيقة علاقتها بـ "جيفري إبستين"

الأخبار الرئيسية

شهداء وجرحى باستهداف عناصر أمنية بالبريج وقصف مدفعي شرق غزة وخانيونس

الإعلام العبري : حماس تتمسك بسلاحها والاحتلال يجهز خططا لعودة القتال في غزة

إعلام عبري يكشف عن موافقة “تل أبيب” على وقف قصف بيروت.. ومسؤول أمريكي يؤكد عقد أول اجتماع لبناني إسرائيلي بواشنطن الثلاثاء

يجب وقف التنازلات..قاسم: لن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق ونحن معا كدولة وجيش وشعب ومقاومة نحمي بلدنا

زامير يلوح باستئناف الحرب على إيران بـ”قوة شديدة” ويؤكد: “حزب الله” بات معزولا ولبنان هي جبهة القتال الرئيسية