  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى باستهداف عناصر أمنية بالبريج وقصف مدفعي شرق غزة وخانيونس

السبت 11 أبريل 2026 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى باستهداف عناصر أمنية بالبريج وقصف مدفعي شرق غزة وخانيونس



غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 184 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة أعداد اخرى في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد فجر السبت ستة من المواطنين واصيب اربعة اثر استهداف بلوك تسعة على مدخل البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان الاستهداف لعناصر امنية كانت على مدخل المخيم.

والشهداء هم؛ علي سامي الشقرا، محمد سيد أبو وطن، موسى صالح ، سليم المغاري، محمد ابراهيم عبد المجيد المقوس ومحمد على المبحوح .

كما أصيب ثلاثة مواطنين إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على خيمة نازحين في حي الرقب الغربي ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ فجر السبت يتواصل القصف المدفعي في محيط شارع السكة بالزيتون ومنطقة محطة الشوا بداية شارع المنصورة وشرق التفاح مع إطلاق نار متقطع من قبل الطيران المروحي واستطلاع مكثف في الاجواء الشرقية لمدينة غزة.

وامتد القصف المدفعي نحو بيت لاهيا شمال القطاع.

ويغلق جيش الاحتلال معبر رفح لليوم السادس على التوالي في الاتجاهين ويمنع سفر المرضي والجرحى وعودة العالقين.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 738 اضافة إلى2036 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 759 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في7 أكتوبر 2023 :72317 شهيدا و172158 مصابا.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف يماطل في دخول اللجنة الإدارية للقطاع ..وفد من حماس يصل القاهرة السبت للبحث في تطبيق خطة غزة

إسرائيل في حالة تأهب: 24 ساعة تبقى لحماس للرد على خطة تسليم السلاح التي قدمها ميلادنوف ..

المفسد الدائم .. انتقادات أمريكية حادة لنتنياهو: "يسعى لنسف هدنة إيران ويواصل حربه"

وزير الحرب يكذب ..شهادات صادمة للجنود الأمريكيين الناجين حول أسوأ هجوم إيراني في الكويت

رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو صادما لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى بالضفة الغربية

شهادات مروعة لأطفال فلسطينيين تعرضوا للاغتصاب على أيدي مجندات إسرائيليات خلال اعتقالهم في رفح..

ميلانيا ترامب تكشف عن حقيقة علاقتها بـ "جيفري إبستين"

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي سابق : إسرائيل مُنيت بهزيمة استراتيجية وحرب إيران كانت فخًا وثقة الخليج بأمريكا اهتزت

الإعلام العبري : حماس تتمسك بسلاحها والاحتلال يجهز خططا لعودة القتال في غزة

إعلام عبري يكشف عن موافقة “تل أبيب” على وقف قصف بيروت.. ومسؤول أمريكي يؤكد عقد أول اجتماع لبناني إسرائيلي بواشنطن الثلاثاء

يجب وقف التنازلات..قاسم: لن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق ونحن معا كدولة وجيش وشعب ومقاومة نحمي بلدنا

زامير يلوح باستئناف الحرب على إيران بـ”قوة شديدة” ويؤكد: “حزب الله” بات معزولا ولبنان هي جبهة القتال الرئيسية