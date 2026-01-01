الإعلام العبري : حماس تتمسك بسلاحها والاحتلال يجهز خططا لعودة القتال في غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر صحفية عبرية، مساء اليوم الجمعة، عن وثيقة داخلية لحركة حماس، تؤكد فيها رفض الحركة لمقترحات دولية تتعلق بتفكيك سلاحها مقابل إعادة إعمار قطاع غزة.

​وأفادت قناة "كان" العبرية بأن لقاء جمع ممثلين عن الحركة مع مدير عام "مجلس السلام" التابع للإدارة الأمريكية في القاهرة، ناقش ملف نزع السلاح، إلا أن الوثيقة المسربة أظهرت تمسك الحركة بـ "سلاح المقاومة" كأداة دفاع مشروعة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.

​ووفقا لما ورد، فإن حماس تشترط أي حديث عن السلاح بإنهاء الاحتلال بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار، رافضة الربط بين الملفات الإنسانية وإعادة الإعمار وبين المطالب الأمنية الإسرائيلية والدولية.

​واعتبرت الحركة في وثيقتها أن المقترحات الدولية المطروحة "غير واقعية"، مشددة على أن مصير السلاح هو قرار فلسطيني داخلي لن يخضع لإملاءات خارجية.

كما طالبت بضرورة الحفاظ على الأجهزة الأمنية والشرطية القائمة في القطاع لمنع حدوث فراغ سلطوي خلال مرحلة الإعمار.

​في المقابل، ​أفاد مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش في تحضير خطط ميدانية للعودة إلى القتال، في الفترة القريبة لاستكمال مهامه إذا لم يتم إحراز تقدم في ملف تفكيك سلاح حركة حماس.