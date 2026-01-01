الإعلام العبري : حماس تتمسك بسلاحها والاحتلال يجهز خططا لعودة القتال في غزة

السبت 11 أبريل 2026 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر صحفية عبرية، مساء اليوم الجمعة، عن وثيقة داخلية لحركة حماس، تؤكد فيها رفض الحركة لمقترحات دولية تتعلق بتفكيك سلاحها مقابل إعادة إعمار قطاع غزة.

​وأفادت قناة "كان" العبرية بأن لقاء جمع ممثلين عن الحركة مع مدير عام "مجلس السلام" التابع للإدارة الأمريكية في القاهرة، ناقش ملف نزع السلاح، إلا أن الوثيقة المسربة أظهرت تمسك الحركة بـ "سلاح المقاومة" كأداة دفاع مشروعة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.

​ووفقا لما ورد، فإن حماس تشترط أي حديث عن السلاح بإنهاء الاحتلال بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار، رافضة الربط بين الملفات الإنسانية وإعادة الإعمار وبين المطالب الأمنية الإسرائيلية والدولية.

​واعتبرت الحركة في وثيقتها أن المقترحات الدولية المطروحة "غير واقعية"، مشددة على أن مصير السلاح هو قرار فلسطيني داخلي لن يخضع لإملاءات خارجية.

كما طالبت بضرورة الحفاظ على الأجهزة الأمنية والشرطية القائمة في القطاع لمنع حدوث فراغ سلطوي خلال مرحلة الإعمار.

​في المقابل، ​أفاد مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش في تحضير خطط ميدانية للعودة إلى القتال، في الفترة القريبة لاستكمال مهامه إذا لم يتم إحراز تقدم في ملف تفكيك سلاح حركة حماس.

إسرائيل في حالة تأهب: 24 ساعة تبقى لحماس للرد على خطة تسليم السلاح التي قدمها ميلادنوف ..

المفسد الدائم .. انتقادات أمريكية حادة لنتنياهو: "يسعى لنسف هدنة إيران ويواصل حربه"

فضيحة جديدة ضد سارة نتنياهو أمام المحاكم الاسرائيلية

وزير الحرب يكذب ..شهادات صادمة للجنود الأمريكيين الناجين حول أسوأ هجوم إيراني في الكويت

رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو صادما لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى بالضفة الغربية

ميلانيا ترامب تكشف عن حقيقة علاقتها بـ "جيفري إبستين"

شهادات مروعة لأطفال فلسطينيين تعرضوا للاغتصاب على أيدي مجندات إسرائيليات خلال اعتقالهم في رفح..

إعلام عبري يكشف عن موافقة “تل أبيب” على وقف قصف بيروت.. ومسؤول أمريكي يؤكد عقد أول اجتماع لبناني إسرائيلي بواشنطن الثلاثاء

يجب وقف التنازلات..قاسم: لن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق ونحن معا كدولة وجيش وشعب ومقاومة نحمي بلدنا

زامير يلوح باستئناف الحرب على إيران بـ”قوة شديدة” ويؤكد: “حزب الله” بات معزولا ولبنان هي جبهة القتال الرئيسية

ملادينوف يماطل في دخول اللجنة الإدارية للقطاع ..وفد من حماس يصل القاهرة السبت للبحث في تطبيق خطة غزة

قاليباف يحذر: الوقت بدأ ينفد.. وإيران ستُكبد الأعداء “أثمانا باهظة” في حال استمرارهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار