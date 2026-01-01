قرقاش: سنقرأ خريطة علاقاتنا الإقليمية والدولية بدقة ونحدد من نعول عليه ..

الجمعة 10 أبريل 2026 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو ظبي/سما/

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات وبثقة من انتصر على عدوان غادر، ستقرأ خريطة علاقاتها الإقليمية والدولية بدقة، وتحدّد من يُعوَّل عليه.

وقال قرقاش عبر حسابه في منصة "إكس": "من السابق لأوانه استخلاص دروس العدوان الإيراني الغاشم، ومع ذلك نمضي في ترسيخ مفهوم الدولة الذي كرّس نجاح الإمارات ونموذجها، ونعمل على تعزيز قدرتنا على صون هذا الوطن والدفاع عنه".

وأضاف: "وبثقة من انتصر على عدوان غادر، سنقرأ خريطة علاقاتنا الإقليمية والدولية بدقة، ونحدّد من يُعوَّل عليه، بما في ذلك هيكلة اقتصادية ومالية تعزّز صلابة نموذجنا. المراجعة العقلانية لأولوياتنا الوطنية هي طريقنا إلى المستقبل".

وختم التدوينة بالقول إن "المراجعة العقلانية لأولوياتنا الوطنية هي طريقنا إلى المستقبل".

