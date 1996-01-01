انهيار الدولار أمام الشيكل

القدس المحتلة/سما/

إذا لم تطرأ تغييرات جوهرية، يُتوقع أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل أدنى مستوى له منذ عام 1996، بعدما تراجع إلى 3.048 شيكل، متأثراً بإعلان وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات مع لبنان، رغم ارتفاعه خلال فترة الحرب.

منذ اندلاع الحرب تغير الاتجاه، وارتفع الدولار مجدداً إلى مستوى 3.15 شيكل. إلا أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار خلال العطلة، عاد الشيكل للارتفاع.

وشهد مساء اليوم تسارعاً آخر بعد الإعلان عن بدء المفاوضات مع لبنان ، حيث يتداول الدولار عند حوالي 3.04 شيكل، مقترباً من أدنى مستوى تاريخي له.

سعر الصرف المستمر هو السعر الذي يتم به تداول الدولار فعلياً بين البنوك والمؤسسات المالية طوال يوم التداول. ويتغير هذا السعر باستمرار تبعاً للعرض والطلب، والأخبار، وتدفقات رأس المال، وتوقعات المستثمرين، وهو ببساطة يمثل سعر السوق الناتج عن العرض والطلب، ولكنه ليس السعر "الرسمي".

عمليًا، لا يُحدد سعر الصرف التمثيلي السوق، بل يعكسه في لحظة معينة. لذا، من الممكن أن يكون الدولار مرتفعًا جدًا في الصباح، ثم يضعف في فترة ما بعد الظهر، ومع ذلك يُثبّت عند سعر صرف تمثيلي مرتفع إذا تمت معظم المعاملات ذات الصلة عند مستويات أعلى. من جهة أخرى، قد تُغير التقلبات الحادة التي تسبق التثبيت الوضع في اللحظة الأخيرة.

تم تحديد سعر الصرف التمثيلي فوق ذروة فبراير - عند 3.087 شيكل للدولار - ولكن بعد ذلك استمر الشيكل في الارتفاع وانخفض الدولار في تداولات متواصلة خلال الساعة الماضية إلى مستويات حوالي 3.04 شيكل.

إذا استمر هذا الاتجاه خلال الساعات القادمة، فمن المحتمل أن يُسجّل الشيكل رقماً قياسياً جديداً في التداولات المتواصلة خلال الليل أو عند افتتاح التداولات غداً.

لاحقاً، إذا ما استقرت هذه المستويات طوال اليوم، فقد يتراجع سعر الصرف مجدداً وينخفض أيضاً دون ذروة فبراير، ما سيُسجّل رقماً قياسياً مزدوجاً جديداً في سوق الصرف الأجنبي المحلي - وهو رقم قياسي لم يُسجّل منذ ثلاثين عاماً.