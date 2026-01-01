إسرائيل تُقصي إسبانيا من مركز كريات جات ضمن خطة ترامب

القدس المحتلة/سما/

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر اقصاء إسبانيا من المشاركة في مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات ومقره وسط تل أبيب والذي تم إنشاؤه كجزء من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار اتخذ "في ظل ما أسمته الهوس المعادي لإسرائيل لدى الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز والضرر الجسيم الذي يلحق بمصالح إسرائيل (وأيضًا الولايات المتحدة)، بما في ذلك خلال الحرب ضد إيران".

قال وزير الخارجية ساعر: "إن حكومة سانشيز تُظهر تحيزاً صارخاً ضد إسرائيل، ما أفقدها القدرة على أن تكون عاملاً فاعلاً في تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وفي مركز التنسيق والتنسيق الذي يعمل ضمن هذه الخطة". وأضافت وزارة الخارجية أنه تم إخطار إسبانيا، وأُبلغت الولايات المتحدة بذلك مسبقاً.

في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسباني أن مدريد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في غارات على إيران.

أثار حظر استخدام القواعد العسكرية الأمريكية غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهدد بقطع العلاقات التجارية مع مدريد.