رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو صادما لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى بالضفة الغربية

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن مقطع الفيديو، الذي أعاد نشره من حساب آخر وأرفقه بتعليق جاء فيه: "يجب احترام القانون الإنساني تحت أي ظرف من الظروف"، يعود لحادث "صادم" في سبتمبر 2024، تم التحقيق فيه أيضا من قبل السلطات الإسرائيلية.

ولم يقدم مكتب لي أي تفسير فوري عن سبب نشره لذلك الفيديو، كما لم يصدر الرئيس الكوري الجنوبي في منشوراته اليوم الجمعة، تعليقا مباشرا للصراع الدائر في الشرق الأوسط أو العمليات الحربية الحالية لإسرائيل، لكنه قال "لا يجب تكرار الدروس، المحفورة على الجروح المؤلمة للماضي كمأسي متكررة".

وكانت حكومة لي قد قالت في وقت سابق اليوم الجمعة إنها سترسل الدبلوماسي البارز، تشونغ بيونغ-ها كمبعوث خاص إلى إيران لبحث سلامة رعاياها وسيطرة إيران على مضيق هرمز.