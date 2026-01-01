زامير يلوح باستئناف الحرب على إيران بـ”قوة شديدة” ويؤكد: “حزب الله” بات معزولا ولبنان هي جبهة القتال الرئيسية

رام الله/سما/

لوح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير باستئناف الحرب على إيران “في أي لحظة وبقوة شديدة”، قائلا إن لبنان هي جبهة القتال الرئيسية لإسرائيل.

وقال زامير في تصريحات نقلها الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلال لقائه قادة عسكريين في جنوب لبنان أمس (الخميس) إن “الجيش في حالة حرب وليس في حالة وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “في إيران نحن في حالة وقف إطلاق النار، ويمكننا معاودة القتال في أي لحظة هناك وبقوة شديدة”.

وأشار زامير إلى أن جبهة لبنان باتت “جبهة القتال الرئيسية” لإسرائيل.

وأضاف: “نواصل أعمالنا القتالية هنا في لبنان، ونعمّق إنجازاتنا ونوسع نشاطاتنا”، على حد تعبيره.

وزعم زامير أن إيران أصبحت “أضعف بكثير” مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، معتبرا أن ذلك انعكس على “حزب الله”، الذي قال إنه بات “معزولا” داخل لبنان وعن عمقه الاستراتيجي.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وتبدأ الولايات المتحدة وإيران، السبت، مفاوضات مباشرة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بحسب مصادر حكومية في تصريحات خاصة للأناضول، الخميس.