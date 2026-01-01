ملادينوف يماطل في دخول اللجنة الإدارية للقطاع ..وفد من حماس يصل القاهرة السبت للبحث في تطبيق خطة غزة

الجمعة 10 أبريل 2026 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف يماطل في دخول اللجنة الإدارية للقطاع ..وفد من حماس يصل القاهرة السبت للبحث في تطبيق خطة غزة



وكالات / سما/

صرحت مصادر فلسطينية مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار أن 
وفدا قياديا من حماس سوف يصل الى القاهرة السبت لاستئناف المباحثات مع الوسطاء حول تطبيق باقي بنود المرحلة الاولى من اتفاق وقف النار.
واكد ان الفصائل طلبت ضمان دخول فوري للجنة الوطنية لادارة قطاع غزة لكن ملادنوف رفض ذلك تحت ذرائع بعدم وجود اموال حتى الان لتغطية خطة اللجنة. 
وشددت الفصائل على ضرورة تطبيق باقي النقاط في المرحلة الاولى التي انتهكها الاحتلال بالكامل ووقف كل الخروقات.
واكدت المصادر ان الفصائل لا تثق بالاحتلال والاختبار الحقيقي ان يجري فحص التزام الاحتلال ببتطبيق المرحلة الاولى من الاتفاق قبل الانتقال للمرحلة الثانية.
واكدت مصادر مطلعة انه لا يوجد اي لقاء مرتقب اليوم الجمعة بين وفد من حماس وميلادنوف.
واضافت انه لا صحة لما نشر حول لقاء حاسم حول نزع السلاح بين حماس وميدادنوف في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة.

