قاليباف يحذر: الوقت بدأ ينفد.. وإيران ستُكبد الأعداء “أثمانا باهظة” في حال استمرارهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

طهران / وكالات /

ربط رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية بمدى الالتزام ببنوده.

وأفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي كان قد صرح بأن “طهران ستوجه ردودا قاسية وستكبد الأعداء أثمانا باهظة في حال استمرار خرق وقف إطلاق النار”، حذر من أن “الوقت بدأ ينفد”.

ونقلت الوكالة عن قاليباف أن وقف إطلاق النار والمفاوضات سيفقدان معناهما في حال انتهاك بنود الإطار المتفق عليه وستفقد جدواها في ظل الخروقات الحالية من قبل الجانب الإسرائيلي في لبنان.

وفي السياق نفسه، أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، الخميس، أن إيران لا تسعى إلى حرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت رغم الأضرار والضربات، من تحويل مسار الحرب إلى انتصار كبير.

وتابع: “ينبغي أن يستمر حضور الشعب في الميدان كما كان خلال الأربعين يوما الماضية والمستكبرون في العالم أظهروا صورتهم عندما أقدموا على قتل أطفالنا”.

وأضاف المرشد الإيراني: “نقول لجيراننا إنكم تشهدون معجزة فكونوا في المكان الصحيح واحذروا وعود الأعداء الكاذبة، وننتظر رد الفعل المناسب من جيراننا الجنوبيين تجاهنا كي نظهر لهم أخوتنا”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ”تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.