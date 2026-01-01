القاهرة : لقاء حاسم بين ملادينوف و"حماس" بشأن ملف السلاح اليوم الجمعة

وكالات - سما-

قالت مصادر دبلوماسية غربية ، إن لقاءً حاسماً بشأن ملف السلاح سيعقد الجمعة في القاهرة، بين المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، ووفد من حركة حماس.

وأضافت هذه المصادر إن ملادينوف أبلغ وفد الحركة في اللقاء السابق، بأن لقاء الجمعة سيكون موعداً لتلقي الرد النهائي لـ"الحركة" على الخطة التي قدمها لها بشأن نزع كامل السلاح من قطاع غزة على مراحل خلال ثمانية أشهر.

وأوضحت مصادر متطابقة لـ"الشرق"، أن حركة حماس، عقدت سلسلة اجتماعات مع مختلف الفصائل، وخلصت إلى موقف موحد يقوم على مطالبة إسرائيل بتطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وقف الحرب في غزة، قبل تقديم ردها على الخطة التي قدمها ملادينوف، مشيرة إلى أن "الحركة نفذت 100% من المرحلة الأولى، فيما لم تنفذ إسرائيل سوى أقل من ثلث المطلوب منها".

وتابعت: "لقد أطلقت حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة، في المقابل لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، وقتلت خلال الشهور الستة الماضية أكثر من 700 مواطن في هجمات بالقطاع"، وأضافت: "ولم تلتزم بإدخال الكميات المتفق عليها من السلع، ولم تسمح بدخول الخيام والكرفانات، ولا بفتح معبر رفح ولا بالسماح بدخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وغيرها".

نص الخطة

ونصت الخطة التي سلمها ملادينوف لـ"الحركة" في الاجتماع السابق على وضع جدول زمني لسحب السلاح والانسحاب الإسرائيلي على مراحل خلال ثمانية أشهر على النحو التالي:

في المرحلة الأولى، ومدتها (15 يوماً)، تتولى لجنة التكنوقراط السيطرة الأمنية والإدارية والبدء في التحضير لجمع السلاح.

في المرحلة الثانية، في الفترة بين الأيام (16-40) تقوم إسرائيل بإزالة الأسلحة الثقيلة من المناطق التي تسيطر عليها، ونشر قوة أمنية دولية.

في المرحلة الثالثة، في الأيام (31-90)، تقوم حماس بتسليم كافة الأسلحة الثقيلة والسماح بتدمير جميع الأنفاق والبنية التحتية العسكرية.

في المرحلة الرابعة في الأيام (91-250) تقوم شرطة لجنة إدارة غزة بجمع وتسجيل الأسلحة المتبقية (البنادق)، وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل.

في المرحلة الخامسة والأخيرة تقوم إسرائيل بانسحاب كامل باستثناء التواجد في محيط أمني، وبدء جهود إعادة الإعمار الشاملة.

وقالت مصادر مطّلعة لـ"الشرق"، إن حركة حماس والفصائل ليس لديها أي ثقة بالتزام الجانب الإسرائيلي بأي خطط، لافتة إلى تجربة المرحلة الأولى من خطة ترمب.

وأشارت إلى أنها ستطالب أولاً بتطبيق القضايا العالقة من المرحلة الأولى، قبل أن توافق على بحث خطة ملادينوف.

موقف أميركي- إسرائيلي مشترك

وقالت المصادر الدبلوماسية الغربية إن الجانبين الأميركي والإسرائيلي توافقاً على الخطة التي قدمها ملادينوف، وإنهما متمسكان بنزع السلاح من قطاع غزة بشكل كامل، وهو ما ترفضه حركة "حماس"، إلى جانب عدد من الفصائل العاملة في القطاع.