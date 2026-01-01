يجب وقف الحرب على لبنان ..ستارمر يهاجم بوتين وترامب : "فواتير الناس ترتفع وتنخفض بسببهم ..

الجمعة 10 أبريل 2026 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لندن / وكالات /

شن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هجوماً حاداً وغير معتاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم (الجمعة).

وقال إنه "سئم" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقارنه على ما يبدو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت صحيفة التلغراف البريطانية.

ووفقًا للتقرير، صرّح ستارمر لشبكة التلفزيون البريطانية ITV: "لقد سئمت من حقيقة أن فواتير الأسر والشركات في جميع أنحاء البلاد تتقلب بسبب تصرفات بوتين أو ترامب حول العالم".

في مقابلةٍ على بودكاست، صرّح ستارمر بأن إسرائيل "مخطئة" في مواصلة هجماتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار مع إيران، وأكد أنه "ينبغي عليها التوقف" عن ذلك "من حيث المبدأ".

“حنظلة” الإيرانية تنجح في اختراق هاتف هاليفي.. وهذا ما وجدته من بيانات حساسة..

دولة سرطانية أقاموها للتخلص من اليهود الأوروبيون ..وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل شر ولعنة على البشرية

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال سكرتير الأمين العام لـ"حزب الله"

إيران تتوعد “مرتكبي البربرية” في لبنان بعقاب شديد وترفض تقييد برنامجها لتخصيب اليورانيوم: أحلام الأعداء لن تتحقق

استشهاد شاب و طفلة بخروقات إسرائيلية جديدة في غزة

بعد محادثات هاتفية أجراها مع ترامب.. نتنياهو يعلن بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان لنزع سلاح حزب الله وإبرام "معاهدة سلام"

مصدر في الخارجية الباكستانية : واشنطن تنصلت من شمول لبنان بالهدنة

المفسد الدائم .. انتقادات أمريكية حادة لنتنياهو: "يسعى لنسف هدنة إيران ويواصل حربه"

إسرائيل في حالة تأهب: 24 ساعة تبقى لحماس للرد على خطة تسليم السلاح التي قدمها ميلادنوف ..

غزة : خمسة شهداء خلال 24 ساعة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر

دور نتنياهو كان حاسماً..نيويورك تايمز: هكذا قاد ترامب الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران ..

