يجب وقف الحرب على لبنان ..ستارمر يهاجم بوتين وترامب : "فواتير الناس ترتفع وتنخفض بسببهم ..

لندن / وكالات /

شن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هجوماً حاداً وغير معتاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم (الجمعة).

وقال إنه "سئم" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقارنه على ما يبدو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت صحيفة التلغراف البريطانية.

ووفقًا للتقرير، صرّح ستارمر لشبكة التلفزيون البريطانية ITV: "لقد سئمت من حقيقة أن فواتير الأسر والشركات في جميع أنحاء البلاد تتقلب بسبب تصرفات بوتين أو ترامب حول العالم".

في مقابلةٍ على بودكاست، صرّح ستارمر بأن إسرائيل "مخطئة" في مواصلة هجماتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار مع إيران، وأكد أنه "ينبغي عليها التوقف" عن ذلك "من حيث المبدأ".