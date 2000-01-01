ميلانيا ترامب تكشف عن حقيقة علاقتها بـ "جيفري إبستين"

الجمعة 10 أبريل 2026 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

نفت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، يوم الخميس، وجود أي علاقة تربطها بالملياردير جيفري إبستين ، المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال ، وذلك في بيان نادر ومفاجئ من البيت الأبيض.

وقالت ترامب في بيانها: "يجب أن تتوقف اليوم الأكاذيب التي تربطني بجيفري إبستين الفاسد"، ونفت أن يكون إبستين هو من عرّفها على زوجها الرئيس.

"لم أكن صديقة لإبستين قط. دُعيت أنا ودونالد إلى نفس الحفلات التي كان يُدعى إليها إبستين من حين لآخر. لم تكن تربطني أي علاقة بإبستين أو شريكته جيليان ماكسويل . لست ضحية لإبستين. لم يُعرّفني على دونالد ترامب. التقيت بزوجي صدفةً في حفلة بنيويورك عام ١٩٩٨"، هذا ما قالته السيدة الأولى الليلة في البيت الأبيض.

نفت ترامب أي علم لها بجرائم إبستين الجنسية، وقالت إن مزاعم تورطها في القضية تشهيرية. وأضافت أنها ومحاميها يدافعون عن نفسها ضد "أكاذيب لا أساس لها من الصحة" بشأن علاقتها بإبستين.
قالت ترامب: "الأشخاص الذين يكذبون عليّ لا يملكون أي معايير أخلاقية أو تواضع أو احترام. أنا لا أعترض على جهلهم، بل على محاولاتهم الخبيثة لتشويه سمعتي".
في بيان لها، قالت ترامب إنها التقت إبستين لأول مرة عام 2000 فقط، في حفلٍ مع زوجها.

وأضافت : "تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات صورٌ وتصريحاتٌ كاذبة كثيرة عني وعن إبستين. احذروا مما تصدقون".

قالت ترامب إنها لم تكن صديقة لإبستين أو ماكسويل، لكنها كانت ضمن دوائر اجتماعية مشتركة في فلوريدا ونيويورك.

ووصفت مراسلاتها الإلكترونية مع ماكسويل بأنها "مراسلات عادية": ففي إطار الكشف عن وثائق إبستين من قبل وزارة العدل الأمريكية، نُشرت بالفعل مراسلات قصيرة بين ترامب وماكسويل، تعود إلى عام 2002، وتتعلق بمقال نُشر عن إبستين. وكتبت ترامب لماكسويل في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، من بين أمور أخرى: "تبدين رائعة في الصورة. اتصلي بي عندما تعودين إلى نيويورك". وانتهت المراسلة بعبارة "مع حبي، ميلانيا".

