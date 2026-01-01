فضيحة جديدة ضد سارة نتنياهو أمام المحاكم الاسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

رفعت موظفة في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس دعوى قضائية أمام المحكمة ضد زوجة رئيس الوزراء.

وصفت الموظفة في الدعوى كيف صرخت سارة نتنياهو في وجهها وألقت عليها الطعام، كل ذلك أمام نتنياهو نفسه. وادعت الموظفة أنها تعرضت للإهانة من قبل سارة نتنياهو، بل وبكت بسبب معاملتها لها.

جاء في الدعوى القضائية، التي نُشرت لأول مرة في صحيفة "كيشيت نيوز": "نظرت زوجة رئيس الوزراء إلى وجبة الإفطار، ووبخت الموظفة بغضب لتناولها كمية كبيرة من البصل والطماطم والزيتون، ثم ألقت بقطع من الطماطم والزيتون من صينية الإفطار عليها، أمام مرأى رئيس الوزراء".

ووفقًا للموظفة، فقد أبلغت رؤساءها بما حدث عندما كانت غاضبة، فقاموا بتهدئتها. واستمرت في العمل في مركز رعاية الأطفال رغم الحادثة.

وبحسب الموظفة، "سقطت الطماطم والزيتون على ملابسها. وفي الوقت نفسه، صرخت ساره نتنياهو واتهمت الموظفة بأنها لا تحب رئيس الوزراء ولا تحبها، وأنها تحاول إيذاءهما".

وصفت الموظفة حادثة أخرى قامت فيها بإعداد صينية طعام لسارة نتنياهو، فأخبرها مشرفها عبر رسالة واتساب أن نتنياهو اشتكى من وجود شعرة في الطعام. وادّعت الموظفة أن ساره نتنياهو أمرتها حينها بالابتعاد عن رئيس الوزراء، وقيل لها إن "عقوبتها هي عدم مقابلة رئيس الوزراء، بل إعداد الطعام له وتركه عند باب المكتب".

تم فصل الموظفة لاحقاً على أساس أنها لم تكن راضية عن عملها، وهي الآن تقاضي نتنياهو بتهمة التحرش.

ورد مكتب رئيس الوزراء بالقول : الموظفة ليست ضمن طاقمنا ولا علاقة لها بزوجة نتنياهو، وفُصلت بسبب ضعف أدائها، والادعاءات كاذبة وافتراء.

جاء في بيان سارة نتنياهو: "هذه أكاذيب محضّة وقصص وهمية لا أساس لها من الصحة، وهي تشهير.