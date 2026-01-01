غزة : خمسة شهداء خلال 24 ساعة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر

الجمعة 10 أبريل 2026 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : خمسة شهداء خلال 24 ساعة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر



غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٨٣ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أعداد اخرى في مختلف مناطق القطاع .

واستشهد مساء الخميس اثنين من المواطنين اثر استهداف قرب مشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان الشهيدان هما: أحمد محمد عبدالفتاح صالح ٣٧ عام وعبدالله محمد محمد صالح ٢٥ عام ونقلا إلى مشفى الشفاء مع خمسة من الجرحى.

واستشهد المواطن محمود ابراهيم البريم اثر غارة وسط خان يونس

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الطفلة ريتاج عبد الرؤوف ريحان، من شمال قطاع غزة بيت لاهيا، إثر إصابتها بطلق ناري أثناء تلقيها التعليم داخل خيمة تعليمية تابعة لمدرسة أبو عبيدة بن الجراح.

كما استشهد الشاب يوسف خليل حسان ٣٣ عام في منطقة المواصي غرب رفح جنوب القطاع.

وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال المناطق شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويغلق جيش الاحتلال معبر رفح لليوم الخامس على التوالي في الاتجاهين ويمنع سفر المرضي والجرحى وعودة العالقين.

الاحصائيات

وبلغ اجمالي الشهداء الذين وصلوا مشافي وزارة الصحة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية شهيدان و ٢١ إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٧٣٨ اضافة إلى 

٢٠٣٦ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٥٩ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ : ٧٢٣١٧ شهيد و ١٧٢١٥٨ مصاب.

IMG_4333

