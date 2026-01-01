إسرائيل في حالة تأهب: 24 ساعة تبقى لحماس للرد على خطة تسليم السلاح التي قدمها ميلادنوف ..

القدس المحتلة/سما/

من المتوقع أن تنتهي خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة المهلة التي حددها مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب لحركة حماس لقبول خطة تسليم السلاح .

ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت، تترقب إسرائيل ردود حماس، ومن الواضح أنه في حال كان رد حماس سلبياً، فسيكون القرار بيد إسرائيل، وسيتعين عليها نزع سلاح حماس.

وتقول مصادر إسرائيلية مطلعة على الأمر: "جميع الخيارات مطروحة. نحن ننتظر التوجيهات السياسية، ولكن في ظل تركيز الاهتمام على الشمال، يصعب توقع استئناف القتال في غزة خلال الأيام المقبلة".

ومن المقرر أن يجتمع المدير العام للمجلس، نيكولاي ملادينوف، مع ممثلي حماس لتلقي ردهم النهائي. وبناءً على هذا الرد، سيقرر المجلس الخطوات التالية في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأبدى مسؤولو حماس حتى الآن تحفظات على الخطوط العريضة المقدمة لهم. وأوضح المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة أن الحركة غير مستعد للتخلي عن أسلحتها في المفاوضات، في حين فشلت إسرائيل في تحقيق ذلك على أرض المعركة. ورفض ممثلو حركة الجهاد الإسلامي الخطوط العريضة رفضاً قاطعاً.

وقرر مجلس السلام التابع لترامب تصعيد الضغط على حماس، وحدد نهاية هذا الأسبوع موعدا نهائياً لإبرام خطة نزع السلاح النووي.

ويطالب المجلس حماس بالالتزام بتفكيك ترسانتها العسكرية بشكل شبه كامل، وتقديم خرائط تفصيلية لشبكة أنفاقها تحت الأرض.

بحسب وثائق داخلية لمجلس السلام، فإنه في حال التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح، من المتوقع أن تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من معظم أو كل قطاع غزة، وأن يتم رفع القيود المفروضة منذ فترة طويلة على دخول السلع الأساسية، وأن يحصل المسلحون على عفو، وأن يتم جلب قوافل لإيواء السكان بشكل مؤقت.

الشخص الذي نقل المقترح إلى قيادة حماس هو المدير العام لمجلس السلام، ملادينوف. وألمح إلى أن رفض المقترح قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وكتب: "من لا يعبر النهر يغرق في البحر"

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستعمل على نزع سلاح حماس بالقوة إذا لم توافق الحركة على ذلك كجزء من الاتفاق.

وتؤكد حماس أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها، وأنها لا تقدم مساعدات إنسانية كافية، وتواصل هجماتها على قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار.

وقد أجرت قيادة حماس محادثات في إسطنبول مع الرئيس التركي أردوغان، بينما يضغط مسؤولون عرب وأتراك على حماس لتبني نهج براغماتي تجاه خطة نزع السلاح.

ويرى بعض أعضاء حماس أن نزع السلاح بمثابة استسلام.

قال عضو بارز في مجلس السلام في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نحن نركز على غزة، وسنعرف قريباً جداً الوجهة التي نسير فيها. هل نسير في اتجاه جيد نحو نزع السلاح بالاتفاق، أم نسير في اتجاه خاطئ؟ نحن في المراحل الأخيرة من المداولات، ونقترب جداً من قرار حماس بشأن نزع السلاح، سواء بالموافقة أو الرفض".

يتفاءل الوسطاء بأن حماس ستوافق، وهو ما لم يحدث حتى الآن. أما في إسرائيل، فيسود التشاؤم، وهناك أيضاً تقييمات تشير إلى أن حماس لا تنوي الاستجابة بشكل إيجابي، وستحاول كسب الوقت، أو استغلال انشغال إسرائيل بإيران ولبنان، ما سيحول دون قيامها بنزع سلاحها.

قال مسؤول رفيع في مجلس السلام التابع لترامب عن حماس بحسب الصحيفة : "في النهاية، هؤلاء هم من فاجأونا أيضاً بشكل إيجابي، كما حدث مع إطلاق سراح الرهائن. سيتعين عليهم الإعلان هذا الشهر عما إذا كانوا مستعدين لنزع سلاحهم. ستبدأ الخطوة الأولى بالأسلحة الثقيلة، ثم تنتقل تدريجياً إلى الخفيفة: أولاً مختبرات الإنتاج ومصانع الصواريخ، ثم الأنفاق. سيتعين عليهم تغيير مواقع الأنفاق. وأخيراً، الأسلحة الخفيفة."

وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن الجهة التي ستضمن تفكيك حماس ستكون قوة مشتركة من قوات الأمن الفلسطينية وقوات الأمن الدولية. وقد أدى الصراع في إيران إلى تأخير وصول قوات الأمن الدولية لعدة أسابيع، ويُقدّر أنها لن تصل إلى قطاع غزة هذا الشهر.

في الوقت نفسه، تستمر جميع خطط إعادة إعمار غزة كالمعتاد. وقال مسؤول رفيع في المجلس: "لا نضيع أي وقت، فالعمل مستمر كالمعتاد. لن تبدأ إعادة الإعمار حتى يبدأ نزع السلاح، لكن التخطيط والاجتماع مع المقاولين وإعداد البنية التحتية ونظام البناء - كل هذا يجري بالتزامن. لا يوجد أي تأخير. بالطبع، كل شيء مرهون بالتنفيذ. المناقصات. كل شيء يسير على افتراض حدوث نزع السلاح الطوعي. بالطبع، لن يبدأ التنفيذ دون نزع السلاح".

في غضون ذلك، لم تدخل اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية غزة بعد، ووفقًا لعضو بارز في مجلس السلام، لن تدخلها حتى يتضح موقف حماس. "إذا انتهت الحملة في إيران وتلقينا ردًا سلبيًا من حماس، فقد تتحرك إسرائيل، لكنني لا أرى إسرائيل تتحرك قبل هذا الرد. ليس لإسرائيل مصلحة في القيام بعمل عسكري إذا كان هناك حل سلمي."

ستشرف لجنة التكنوقراط الفلسطينيين على عملية نزع السلاح في قطاع غزة. وستستمر العملية ثمانية أشهر، مقسمة إلى خمس مراحل، وفقًا لمبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، أي أن اللجنة وحدها هي المخولة بتحديد من يُسمح له بحيازة السلاح.

في المرحلة الأولى من الخطة، والتي ستستمر 15 يومًا، ستتولى اللجنة السيطرة الأمنية والإدارية في القطاع. وفي المرحلة الثانية، التي ستستمر نحو شهر ونصف، ستقوم إسرائيل بتفكيك الأسلحة الثقيلة من المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسيتم نشر قوة دولية.

وفي المرحلة الثالثة، التي ستستمر نحو 60 يومًا، ستسلم حماس جميع الأسلحة الثقيلة التي بحوزتها، وسيتم تدمير الأنفاق التي حفرتها.

في المرحلة الرابعة، المتوقع أن تبدأ بعد ثلاثة أشهر من بدء الخطة وتستمر لخمسة أشهر تقريباً، سيتم جمع الأسلحة الخفيفة التي بحوزة حماس، وسيبدأ انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

أما في المرحلة الأخيرة من الخطة، المتوقع أن تبدأ بعد 250 يوماً من تنفيذها، فسيتم التحقق الكامل من نزع السلاح، وسينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل، وستبدأ عملية إعادة إعمار قطاع غزة.