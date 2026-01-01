دور نتنياهو كان حاسماً..نيويورك تايمز: هكذا قاد ترامب الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران ..

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير أعدّه جوناثان سوان وماغي هابرمان، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة إيران جاء بعد سلسلة اجتماعات مغلقة وحساسة داخل البيت الأبيض، بدأت بعرض سري قدّمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 11 فبراير داخل غرفة العمليات.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو عرض أمام ترامب وكبار مساعديه تصورًا متكاملًا لشن عملية مشتركة ضد إيران، مؤكدًا أن الظروف باتت مواتية لتوجيه ضربة كبرى يمكن أن تُضعف النظام الإيراني بشدة، بل وقد تفتح الباب أمام تغييره.

وضم العرض الإسرائيلي تقديرات بشأن تدمير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني خلال أسابيع، وتقليص قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى توقعات بعودة الاحتجاجات الداخلية في إيران إذا تعرضت البلاد لحملة قصف واسعة.

وأضافت الصحيفة أن العرض الإسرائيلي تضمّن أيضًا تصورًا لمرحلة ما بعد سقوط النظام، شمل عرض أسماء شخصيات يمكن أن تتصدر المشهد السياسي في إيران، من بينها رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق.

لكن في اليوم التالي، قدّمت الاستخبارات الأمريكية تقييمًا أكثر تحفظًا خلال اجتماع آخر في غرفة العمليات اقتصر على المسؤولين الأمريكيين.

ووفقًا لـنيويورك تايمز، خلص التقييم إلى أن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على استهداف القيادة الإيرانية وإضعاف قدراتها العسكرية، لكنها اعتبرت أن سيناريو إسقاط النظام عبر انتفاضة داخلية أو عبر ترتيبات إقليمية ميدانية ليس واقعيًا.

ونقلت الصحيفة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف وصف بعض سيناريوهات تغيير النظام بأنها “هزلية”، فيما قال وزير الخارجية ماركو روبيو بصيغة أكثر حدة إن تلك الفرضيات “هراء”.

ورغم هذا التقييم المتشائم، تشير الصحيفة إلى أن ترامب لم يتراجع عن اهتمامه بالخيار العسكري، بل بدا مقتنعًا بإمكانية تحقيق هدفين رئيسيين: توجيه ضربة مباشرة لقيادة النظام الإيراني، وتدمير قدراته العسكرية والصاروخية.

وبحسب التقرير، كان نائب الرئيس جيه دي فانس الصوت الأبرز داخل الإدارة الأمريكية المعارض لخوض حرب واسعة مع إيران.

فقد حذّر من أن الحرب قد تؤدي إلى فوضى إقليمية واسعة، وخسائر بشرية كبيرة، واستنزاف للذخائر الأمريكية، فضلًا عن احتمال إغلاق مضيق هرمز وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وانعكاسات سياسية داخلية على إدارة ترامب.

كما أبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين مخاوف تتعلق بالكلفة العسكرية والاستراتيجية للحملة، محذرًا من استنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية والذخائر الأمريكية، ومن غياب مسار واضح لتأمين الملاحة في مضيق هرمز إذا قررت إيران التصعيد. إلا أن الصحيفة توضح أن كين، رغم تحذيراته، لم يقدّم اعتراضًا مباشرًا على القرار، بل اكتفى بعرض الخيارات والمخاطر المحتملة.

في المقابل، كان وزير الدفاع بيت هيغسيث الأكثر حماسة داخل الإدارة للخيار العسكري، بينما اتخذ روبيو موقفًا وسطًا، معتبرًا أن الحرب لا ينبغي أن تستهدف تغيير النظام، بل يجب أن تركز على تدمير برنامج الصواريخ الإيراني إذا تقرر المضي في العملية.

وتشير نيويورك تايمز إلى أن ترامب كان يميل أصلًا إلى المواجهة مع إيران، وأن موقفه تقاطع على مدى أشهر مع رؤية نتنياهو، لا سيما في ما يتعلق بضرورة منع إيران من تطوير قدراتها النووية والصاروخية. كما لفت التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي كان يعتقد أن الحرب ستكون سريعة وحاسمة، وأن إيران لن تصمد طويلًا تحت الضغط العسكري.

ووفقًا للصحيفة، تسارع المسار نحو الحرب في الأيام الأخيرة من فبراير بعد ورود معلومات استخباراتية جديدة أفادت بأن المرشد الإيراني الأعلى وكبار مسؤولي النظام قد يجتمعون في موقع مكشوف نسبيًا، ما اعتُبر فرصة نادرة لتوجيه ضربة مباشرة إلى قلب القيادة الإيرانية.

وفي الوقت ذاته، كانت الاتصالات الدبلوماسية التي قادها جاريد كوشنر وستيف ويتكوف قد وصلت إلى طريق مسدود، بعدما رفضت طهران عروضًا أمريكية رأت فيها مساسًا بكرامتها وسيادتها.

وفي 26 فبراير، عقد ترامب الاجتماع الحاسم في غرفة العمليات بحضور دائرته الضيقة من المسؤولين. وخلاله استعرض المجتمعون مواقفهم النهائية.

وقال فانس للرئيس إنه يعتقد أن الحرب “فكرة سيئة”، لكنه سيلتزم بدعم القرار إذا اتخذه الرئيس.

أما بقية المشاركين، فرغم تفاوت مستويات التحفظ لديهم، فقد تركوا القرار النهائي لترامب.

وفي ختام الاجتماع، حسم ترامب موقفه قائلاً: “أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بذلك”، مؤكدًا، بحسب الصحيفة، أن الولايات المتحدة يجب أن تضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وألا تكون قادرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل أو على دول المنطقة.

وتختم نيويورك تايمز روايتها بالقول إن ترامب أصدر قراره النهائي من على متن الطائرة الرئاسية بعد ظهر اليوم التالي، قبل دقائق من انتهاء المهلة التي حددها له القادة العسكريون، وجاء الأمر مقتضبًا وحاسمًا: “تمت الموافقة على عملية Epic Fury. لا إلغاء. حظًا موفقًا.”

لترجمة الكاملة للتقرير ؛

نتنياهو أدار سيناريو الحرب على إيران من غرفة العمليات Situation Room في البيت الأبيض …. فضيحة أمريكية جديدة

________________

نيويورك تايمز نشرت تفاصيل أخطر اجتماع عقد في البيت الأبيض للتحضير للحرب على إيران في تقرير مفصل يكشف حقيقة ما جرى وحجم التأثير الصهيوني على القرار الأمريكي….

وهذا ما جاء في التقرير:

????لم تبدأ القصة بتصويت، ولا بمذكرة رسمية، بل بدأت بغرفة.

وصلت السيارة الرياضية السوداء التي كانت تقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض قبيل الساعة الحادية عشرة صباحًا بقليل في 11 فبراير. وكان الزعيم الإسرائيلي، الذي كان يضغط منذ شهور من أجل أن توافق الولايات المتحدة على شن هجوم كبير على إيران، قد أُدخل بسرعة إلى الداخل دون مراسم تُذكر، وبعيدًا عن أنظار الصحفيين، مهيأً لواحدة من أعلى اللحظات خطورة في مسيرته الطويلة.

????اجتمع المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أولًا في غرفة مجلس الوزراء، المجاورة للمكتب البيضاوي. ثم نزل نتنياهو إلى الطابق السفلي من أجل الحدث الرئيسي: عرض شديد السرية بشأن إيران للرئيس ترامب وفريقه في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، وهي غرفة نادرًا ما كانت تُستخدم لاجتماعات حضورية مع قادة أجانب.

????جلس ترامب، ولكن ليس في موضعه المعتاد على رأس طاولة المؤتمرات المصنوعة من خشب الماهوغني في الغرفة. بدلًا من ذلك، جلس الرئيس على أحد جانبي الطاولة، في مواجهة الشاشات الكبيرة المثبتة على الجدار. وجلس نتنياهو على الجانب الآخر، مقابل الرئيس مباشرة. وكان ظاهرًا على الشاشة خلف رئيس الوزراء دافيد برنياع، مدير الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، إلى جانب مسؤولين عسكريين إسرائيليين. واصطفوا بصريًا خلف نتنياهو، مكوّنين صورة لقائد في زمن الحرب تحيط به فرقته.

????جلست سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، عند أقصى الطاولة. أما وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي كان يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي، فقد جلس في مقعده المعتاد. وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللذان يجلسان عادة جنبًا إلى جنب في مثل هذه الاجتماعات، على أحد الجانبين؛ وانضم إليهما جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية. أما جاريد كوشنر، صهر الرئيس، وستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص، الذي كان يتفاوض مع الإيرانيين، فقد استكملا المجموعة الأساسية.

????وقد أُبقي هذا الاجتماع صغيرًا عمدًا للحيلولة دون حدوث تسريبات. ولم يكن كبار الوزراء الآخرين يعلمون شيئًا عن انعقاده. وكان نائب الرئيس غائبًا أيضًا. فقد كان جي دي فانس في أذربيجان، وقد جرى ترتيب الاجتماع على عجل إلى درجة أنه لم يتمكن من العودة في الوقت المناسب.

????إن العرض الذي كان نتنياهو سيقدمه خلال الساعة التالية سيكون حاسمًا في وضع الولايات المتحدة وإسرائيل على طريق صراع مسلح كبير في قلب واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا. كما أنه سيؤدي إلى سلسلة من النقاشات داخل البيت الأبيض خلال الأيام والأسابيع التالية، وهي تفاصيل لم يُكشف عنها من قبل، ناقش فيها ترامب خياراته والمخاطر قبل أن يعطي الضوء الأخضر للانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة إيران.

????في غرفة العمليات في 11 فبراير، قدم نتنياهو عرضًا قويًا، موحيًا بأن إيران باتت مهيأة لتغيير النظام، ومعبرًا عن اعتقاده بأن مهمة أمريكية إسرائيلية مشتركة قد تضع أخيرًا نهاية للجمهورية الإسلامية.

وفي مرحلة ما، عرض الإسرائيليون على ترامب مقطع فيديو قصيرًا تضمن مشاهد مركبة لقادة محتملين جدد يمكن أن يتولوا حكم البلاد إذا سقطت الحكومة المتشددة. وكان من بين من ظهروا في الفيديو رضا بهلوي، الابن المنفي لآخر شاه في إيران، وهو معارض مقيم في واشنطن حاول أن يقدّم نفسه بوصفه زعيمًا علمانيًا يمكنه أن يقود إيران نحو حكم ما بعد النظام الثيوقراطي.

وقد عرض نتنياهو وفريقه شروطًا صوّروها على أنها تشير إلى نصر شبه مؤكد: يمكن تدمير برنامج إيران للصواريخ الباليستية خلال بضعة أسابيع. وسيُضعف النظام إلى درجة أنه لن يتمكن من خنق مضيق هرمز، كما قُدِّر أن احتمال توجيه إيران ضربات لمصالح أمريكية في دول الجوار سيكون ضئيلًا.

????وفوق ذلك، كانت معلومات الموساد الاستخباراتية تشير إلى أن الاحتجاجات في الشارع داخل إيران ستبدأ مجددًا، وأنه — مع دفع جهاز التجسس الإسرائيلي نحو تأجيج أعمال الشغب والتمرد — فإن حملة قصف مكثفة قد تخلق الظروف التي تمكّن المعارضة الإيرانية من إسقاط النظام. كما أثار الإسرائيليون احتمال عبور مقاتلين أكراد إيرانيين الحدود من العراق لفتح جبهة برية في الشمال الغربي، بما يزيد من إنهاك قوات النظام ويُسرّع انهياره.

????وقد ألقى نتنياهو عرضه بصوت رتيب واثق. ويبدو أن ذلك نال استحسان الشخص الأهم في الغرفة، أي الرئيس الأمريكي. قال ترامب لرئيس الوزراء: “يبدو هذا جيدًا بالنسبة لي.” وبالنسبة لنتنياهو، فقد كان ذلك إشارة إلى ضوء أخضر محتمل لعملية أمريكية إسرائيلية مشتركة.

ولم يكن نتنياهو الوحيد الذي خرج من الاجتماع بانطباع مفاده أن ترامب كان قد اتخذ قراره تقريبًا. فقد استطاع مستشارو الرئيس أن يروا أنه تأثر بشدة بالوعد الذي حملته قدرات الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تمامًا كما كان الحال عندما تحدث الرجلان قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران في يونيو.

وفي وقت سابق من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض في 11 فبراير، كان قد حاول أن يركز أذهان الأمريكيين المجتمعين في غرفة مجلس الوزراء على التهديد الوجودي الذي يمثله المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا.

وعندما سأل آخرون في الغرفة رئيس الوزراء عن المخاطر المحتملة للعملية، أقر نتنياهو بها، لكنه شدد على نقطة مركزية واحدة: في نظره، فإن مخاطر عدم التحرك كانت أكبر من مخاطر التحرك. وقد جادل بأن ثمن العمل لن يفعل سوى أن يزداد إذا هم أخروا الضربة ومنحوا إيران مزيدًا من الوقت لتسريع إنتاجها الصاروخي وخلق درع حصانة حول برنامجها النووي.

وقد خلقت عروض نتنياهو — واستجابة ترامب الإيجابية لها — مهمة عاجلة أمام مجتمع الاستخبارات الأمريكي. فطوال الليل، عمل المحللون على تقييم مدى واقعية ما عرضه الفريق الإسرائيلي على الرئيس.

????تمت مشاركة نتائج التحليل الاستخباراتي الأمريكي في اليوم التالي، 12 فبراير، في اجتماع آخر داخل غرفة العمليات ضم مسؤولين أمريكيين فقط. وقبل وصول ترامب، قدم مسؤولان استخباراتيان كبيران إحاطة لدائرة الرئيس الداخلية.

كان لدى المسؤولين الاستخباراتيين خبرة عميقة في القدرات العسكرية الأمريكية، وكانوا يعرفون النظام الإيراني ولاعبيه معرفة تفصيلية. وقد قسموا عرض نتنياهو إلى أربعة أجزاء. الأول: قطع الرأس — أي قتل المرشد الأعلى. الثاني: شل قدرة إيران على إسقاط قوتها وتهديد جيرانها. الثالث: انتفاضة شعبية داخل إيران. والرابع: تغيير النظام، مع تنصيب زعيم علماني لحكم البلاد.

????وقد خلص المسؤولون الأمريكيون إلى أن الهدفين الأولين قابلان للتحقيق باستخدام الاستخبارات والقوة العسكرية الأمريكية. أما الجزآن الثالث والرابع من طرح نتنياهو، اللذان تضمنا احتمال قيام الأكراد بغزو بري لإيران، فقد قُيّما على أنهما منفصلان عن الواقع.

????وعندما انضم ترامب إلى الاجتماع، أطلعه راتكليف على التقييم. واستخدم مدير وكالة الاستخبارات المركزية كلمة واحدة لوصف سيناريوهات رئيس الوزراء الإسرائيلي المتعلقة بتغيير النظام: “هزلية.”

وعند تلك النقطة، تدخل روبيو قائلًا: “بعبارة أخرى، هذا هراء.”

وأضاف راتكليف أن تغيير النظام قد يحدث، بالنظر إلى عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث في أي صراع، لكنه لا ينبغي اعتباره هدفًا قابلًا للتحقيق.

وقفز عدة أشخاص آخرين إلى النقاش، من بينهم فانس، الذي عاد لتوه من أذربيجان، والذي عبّر هو الآخر عن شكوك قوية إزاء احتمالات تغيير النظام.

ثم التفت الرئيس إلى الجنرال كين قائلًا: “جنرال، ما رأيك؟”

أجاب الجنرال كين: “سيدي، هذا، بحسب خبرتي، هو الإجراء التشغيلي المعتاد لدى الإسرائيليين. إنهم يبالغون في البيع، وخططهم ليست دائمًا مطورة جيدًا. إنهم يعرفون أنهم يحتاجون إلينا، ولهذا فهم يضغطون بقوة.”

وسرعان ما وزن ترامب هذا التقييم. وقال إن تغيير النظام سيكون “مشكلتهم.” ولم يكن واضحًا ما إذا كان يقصد الإسرائيليين أم الشعب الإيراني. لكن الخلاصة كانت أن قراره بشأن ما إذا كان سيخوض حربًا ضد إيران لن يتوقف على ما إذا كان الجزآن الثالث والرابع من عرض نتنياهو قابلين للتحقيق.

وبدا أن ترامب ظل مهتمًا جدًا بتحقيق الجزأين الأول والثاني: قتل المرشد الأعلى وكبار قادة إيران، وتفكيك الجيش الإيراني.

????في الأيام الأخيرة من فبراير، ناقش الأمريكيون والإسرائيليون معلومة استخباراتية جديدة من شأنها أن تُسرّع الجدول الزمني بشكل كبير. إذ كان المرشد الأعلى سيجتمع فوق الأرض مع كبار مسؤولي النظام الآخرين، وفي وضح النهار وفي مكان مكشوف أمام هجوم جوي. وكانت تلك فرصة عابرة لضرب قلب القيادة الإيرانية، من النوع الذي قد لا يتكرر مجددًا.

ومنح ترامب إيران فرصة أخرى للتوصل إلى اتفاق يمنعها من امتلاك سلاح نووي. كما أن الدبلوماسية منحت الولايات المتحدة وقتًا إضافيًا لنقل أصول عسكرية إلى الشرق الأوسط.

وكان الرئيس قد حسم أمره فعليًا قبل أسابيع، بحسب ما قاله عدد من مستشاريه. لكنه لم يكن قد قرر بعد متى بالضبط. والآن، كان نتنياهو يحثه على التحرك بسرعة.

????وفي الأسبوع نفسه، اتصل كوشنر وويتكوف من جنيف بعد أحدث المحادثات مع مسؤولين إيرانيين. وعلى مدى ثلاث جولات من المفاوضات في عمان وسويسرا، اختبر الرجلان استعداد إيران لإبرام اتفاق. وفي مرحلة ما، عرضا على الإيرانيين وقودًا نوويًا مجانيًا مدى حياة برنامجهم — اختبارًا لما إذا كان إصرار طهران على التخصيب يتعلق فعلًا بالطاقة المدنية أم بالحفاظ على القدرة على صنع قنبلة.

وقد رفض الإيرانيون العرض، واعتبروه اعتداءً على كرامتهم.

????وعرض كوشنر وويتكوف الصورة على الرئيس. قالا إنهما ربما يستطيعان التفاوض على شيء ما، لكن الأمر سيستغرق شهورًا. وإذا كان ترامب يسأل عما إذا كان يمكنهما أن ينظرا إليه في عينيه ويقولا له إنهما قادران على حل المشكلة، فإن الوصول إلى ذلك سيتطلب الكثير، كما قال له كوشنر، لأن الإيرانيين كانوا يماطلون.

????في يوم الخميس 26 فبراير، نحو الساعة الخامسة مساءً، بدأ اجتماع أخير في غرفة العمليات. وبحلول هذا الوقت، كانت مواقف الجميع في الغرفة واضحة. وكان كل شيء قد نوقش في اجتماعات سابقة؛ وكان الجميع يعرف موقف الجميع الآخر. واستمر النقاش نحو ساعة ونصف.

????كان ترامب في مكانه المعتاد على رأس الطاولة. وعن يمينه جلس نائب الرئيس؛ وإلى جوار فانس كانت وايلز، ثم راتكليف، ثم مستشار البيت الأبيض القانوني ديفيد وارينغتون، ثم ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض. وعلى الجهة المقابلة لتشيونغ كانت كارولاين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض؛ وعن يمينها كان الجنرال كين، ثم هيغسيث، ثم روبيو.

وقد أُبقيت مجموعة التخطيط للحرب ضيقة إلى درجة أن المسؤولين الرئيسيين اللذين كان سيتعين عليهما إدارة أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية، وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الطاقة كريس رايت، قد استُبعدا، وكذلك تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية.

افتتح الرئيس الاجتماع بسؤاله: “حسنًا، ماذا لدينا؟”

راجع هيغسيث وكين تسلسل الهجمات. ثم قال ترامب إنه يريد أن يدور على الطاولة ويسمع آراء الجميع.

تحدث فانس، الذي كان خلافه مع الفرضية كلها معروفًا جيدًا، إلى الرئيس قائلًا: “أنت تعرف أنني أعتقد أن هذه فكرة سيئة، لكن إذا أردت أن تفعلها، فسأدعمك.”

وقالت وايلز لترامب إنه إذا كان يشعر بأنه يجب عليه المضي قدمًا من أجل الأمن القومي الأمريكي، فعليه أن يمضي.

ولم يبدِ راتكليف رأيًا بشأن المضي قدمًا من عدمه، لكنه تحدث عن المعلومة الاستخباراتية الجديدة المذهلة التي تفيد بأن القيادة الإيرانية كانت على وشك الاجتماع في مجمع المرشد الأعلى في طهران. وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية للرئيس إن تغيير النظام ممكن، اعتمادًا على كيفية تعريف هذا المصطلح. وأضاف: “إذا كان المقصود فقط قتل المرشد الأعلى، فربما نستطيع فعل ذلك.

وقالت ليفيت للرئيس إن هذا قراره، وإن الفريق الإعلامي سيتعامل معه بأفضل ما يستطيع.

واتخذ هيغسيث موقفًا ضيقًا: سيكون عليهم التعامل مع الإيرانيين في نهاية المطاف، لذلك من الأفضل أن يفعلوا ذلك الآن. وقدم تقييمات تقنية: يمكنهم تنفيذ الحملة خلال فترة زمنية معينة وبمستوى محدد من القوات.

أما الجنرال كين فكان رزينًا، عارضًا المخاطر وما الذي ستعنيه الحملة من حيث استنزاف الذخائر. ولم يبدِ رأيًا؛ فموقفه كان أنه إذا أمر ترامب بالعملية، فإن الجيش سينفذ. وقد استعرض أكبر مسؤولين عسكريين لدى الرئيس كيف ستسير الحملة وقدرة الولايات المتحدة على إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

وعندما جاء دوره في الكلام، قدم روبيو مزيدًا من الوضوح، وقال للرئيس: “إذا كان هدفنا تغيير النظام أو انتفاضة، فلا ينبغي أن نفعل ذلك. أما إذا كان الهدف هو تدمير برنامج إيران الصاروخي، فهذا هدف يمكننا تحقيقه.”

????وأذعن الجميع لحدس الرئيس. فقد رأوه يتخذ قرارات جريئة، ويخوض مخاطر لا يمكن تصورها، ثم يخرج منها على نحو جيد بطريقة ما. ولم يكن أحد سيقف في طريقه الآن.

قال الرئيس للغرفة: “أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بذلك.” وقال إن عليهم أن يضمنوا ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وأن يضمنوا أيضًا ألا تستطيع إيران ببساطة إطلاق الصواريخ على إسرائيل أو في أنحاء المنطقة.

وأبلغ الجنرال كين ترامب أن لديه بعض الوقت؛ فهو ليس مضطرًا إلى إعطاء الضوء الأخضر حتى الساعة الرابعة مساءً من اليوم التالي.

وعلى متن الطائرة الرئاسية في بعد ظهر اليوم التالي، وقبل 22 دقيقة من الموعد النهائي الذي حدده الجنرال كين، أرسل ترامب الأمر التالي:

“تمت الموافقة على عملية Epic Fury. لا إلغاء. حظًا موفقًا.”