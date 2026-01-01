مسؤول أميركي بعد التأكيد اللبناني: مفاوضات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في واشنطن

يرتقب أن تعقد الاسبوع المقبل في وزارة الخارجية الاميركية بواشنطن مفاوضات بين اسرائيل ولبنان، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس الخميس مسؤول أميركي ومصدر متابع للملف.

وقال المسؤول لفرانس برس مشترطا عدم كشف هويته “يمكننا التأكيد أن وزارة الخارجية ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا للبحث في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية حاليا مع إسرائيل ولبنان”، مؤكدا بذلك ما أورده مصدر مطّلع على الجهود الدبلوماسية.

وستعقد المحادثات بعيد بدء تلك المقرّرة في باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.

وتقول إسرائيل إن لا صلة بين غزوها للبنان الذي تستهدف فيه حزب الله المدعوم من إيران، واتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء فيما قال مصدر لبناني رسمي رفيع للأناضول، مساء الخميس، إن بيروت تنتظر تبليغا أمريكيا بشأن موعد ومكان المفاوضات المباشرة المحتملة مع إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيعازه للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) ببدء مفاوضات مع لبنان “بأقرب وقت ممكن تركز على نزع سلاح حزب الله، وتنظيم علاقات سلام”.

وتعقيبا على ذلك، قال المصدر اللبناني، في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتم بعد تحديد مكان أو زمان لانطلاق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وأضاف أن الجانب اللبناني يتوقع أن يتبلغ رسميا من الجانب الأمريكي خلال ساعات الليل أو صباح الجمعة، بشأن هذه المسألة.

وأوضح المصدر، أن البحث في آلية التفاوض وبقية التفاصيل سيجري عقب تلقي الإخطار الرسمي.

وأشار إلى أن موقف الرئيس جوزاف عون، والحكومة اللبنانية يتجه نحو المضي في خيار التفاوض المباشر.

المصدر اللبناني، أكد أن هذا التوجه يقوم على اعتماد آلية مشابهة لتلك التي استُخدمت بين واشنطن وطهران، التي تقوم على وقف إطلاق النار أو هدنة لعدة أيام، على أن تنطلق خلالها المفاوضات.

وشدد على أن “كل ما يُتداول خارج هذا الإطار لا يعدو كونه تكهنات وتحليلات”.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله إن خطوة نتنياهو بالتفاوض مع لبنان “تهدف بالأساس إلى امتصاص الضغوط الخارجية، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية”.

وحتى الساعة 19:05 ت.غ، لم يصدر تعقيب رسمي لبناني على ما أعلنه نتنياهو، غير أن الرئيس عون قال، في تصريح صحفي بوقت سابق اليوم، إن فكرة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والبدء بمفاوضات مباشرة معها “بدأ يتفاعل إيجابا على المستوى الدولي”.

وفي 9 مارس/ آذار الماضي، دعا عون، إلى بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، ضمن مبادرة تقوم على إرساء هدنة كاملة توقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده.

وتتضمن المبادرة تقديم دعم لوجستي للجيش، “لتمكينه من السيطرة على مناطق التوتر الأخيرة، ومصادرة السلاح منها، ونزع سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته”.