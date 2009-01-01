  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دولة سرطانية أقاموها للتخلص من اليهود الأوروبيون ..وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل شر ولعنة على البشرية

الخميس 09 أبريل 2026 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

شن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف هجوما لاذعا على إسرائيل واصفا إياها بـ"الشر واللعنة على البشرية" مشيرا إلى أنها ترتكب "إبادة جماعية" في لبنان بالتزامن مع انعقاد محادثات السلام.

وكتب آصف، في منشور على إكس": "إسرائيل شر ولعنة على البشرية، فبينما تُجرى محادثات السلام في إسلام آباد، تُرتكب الإبادة الجماعية في لبنان".

وأضاف: "يُقتل مواطنون أبرياء على يد إسرائيل، أولا في غزة، ثم إيران، والآن لبنان، ويستمر سفك الدماء بلا هوادة".

واختتم منشوره بالقول: "أدعو الله أن يُعاقب من أنشأوا هذه الدولة السرطانية على أرض فلسطين للتخلص من اليهود الأوروبيين، وأن يُعاقبوا أشد العقاب".

وشنت إسرائيل يوم الأربعاء ضربات واسعة ومفاجئة في أنحاء لبنان، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ساريا على العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وقد وجهت الحكومة اللبنانية شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تصاعد

وتوسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ولا سيما في العاصمة بيروت، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقالت الخارجية الإيرانية يوم الخميس إن وفد طهران التفاوضي مع واشنطن في إسلام إباد سيصل في وقت لاحق ولكن لن يشارك في المفاوضات إلا إذا أوقفت إسرائيل هجماتها على لبنان.

من جهته، دان رئيس وزراء باكستان الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وأكد أن بلاده تعمل لتأمين السلام والاستقرار فيه.

الأخبار الرئيسية

