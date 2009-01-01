استئناف محاكمة نتنياهو الأحد المقبل بتهمة الفساد وخيانة الأمانة..

القدس المحتلة/سما/

قال متحدث باسم المحاكم الإسرائيلية، الخميس، إن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد والمستمرة منذ فترة طويلة، ستستأنف الأحد، وذلك بعد ساعات من رفع حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة بسبب حرب إيران.

وشنت إسرائيل، مع الولايات المتحدة، هجوماً واسعاً على إيران في 28 فبراير الماضي، وردت طهران بموجات من الصواريخ والمسيرات، ما جعل حكومة نتنياهو تعلن حالة الطوارئ وتفرض قيوداً عامة.

وتم رفع حالة الطوارئ، التي أدت إلى إغلاق المدارس وأماكن العمل، مساء الأربعاء، حيث لم ترد تقارير عن أي صواريخ إيرانية قادمة منذ الساعة الثالثة صباحاً (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار.

لكن الهجمات الإسرائيلية المكثفة على لبنان تهدد بتقويض الهدنة.

وقالت المحاكم الإسرائيلية في بيان: "مع رفع حالة الطوارئ وعودة النظام القضائي إلى العمل، ستستأنف الجلسات كالمعتاد"، مضيفة أنها ستعقد بين أيام الأحد والأربعاء.

تأجيل متكرر لمحاكمة نتنياهو

ويواجه نتنياهو اتهامات بـ"الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، تم توجيهها إليه في عام 2019 بعد سنوات من التحقيقات.

وتأجلت محاكمته، التي بدأت في عام 2020 ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات بالسجن، مراراً وتكراراً، خصوصاً في فترة الحرب على غزة، وأيضاً حربي لبنان وإيران.

ولا يوجد موعد محدد لانتهاء المحاكمة.

وأيّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوات نتنياهو الموجهة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج للعفو عنه، زاعماً أن مثوله المتكرر أمام المحكمة "يؤثر على قدرته على أداء مهامه".

وقال مكتب هرتسوج، إن إدارة العفو في وزارة العدل ستجمع الآراء لتقديمها إلى المستشار القانوني للرئيس، الذي سيصوغ توصية، وفقاً للإجراءات المعتادة. ولا يُمنح العفو عادة في أثناء المحاكمة.

ومن المقرر أن تجري إسرائيل انتخابات في أكتوبر المقبل، ومن المرجح أن يخسرها ائتلاف نتنياهو، اليميني المتطرف، وفقاً لاستطلاعات الرأي.