لانجاح المفاوضات مع ايران ..مسؤول أميركي: ترامب طالب نتنياهو بتخفيف الضربات على لبنان

الخميس 09 أبريل 2026 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

نقلت شبكة NBC News عن مسؤول أميركي رفيع أن الرئيس دونالد ترامب وجه طلباً مباشراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة تخفيف حدة الضربات العسكرية على لبنان، في خطوة تهدف إلى توفير مناخ ملائم لإنجاح الجولة القادمة من المفاوضات المزمع عقدها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ويأتي طلب ترامب في وقت حساس تزامناً مع إعلان "وقف إطلاق نار" لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن لتوسيع هذا التهدئة لتشمل الأطراف الإقليمية.

وتبرز باكستان كوسيط رئيسي في هذه المرحلة، حيث من المتوقع أن ينضم وفد أميركي رفيع المستوى (بقيادة جي دي فانس) إلى محادثات إسلام آباد للبحث عن صيغة اتفاق "دائم" وشامل.

و رغم ضغوط ترامب، تشير التقارير إلى وجود تباين في المواقف؛ حيث أكد مكتب نتنياهو أن اتفاق التهدئة الحالي مع إيران "لا يشمل لبنان"، بينما يصر الوسطاء على أن نجاح مسار إسلام آباد يتطلب خفض التصعيد على كافة الجبهات.

وتعتقد إدارة ترامب أن استمرار الغارات المكثفة على لبنان قد يدفع طهران إلى التراجع عن تفاهمات التهدئة الأولية، مما يهدد بانهيار المسار الدبلوماسي قبل أن يبدأ فعلياً في باكستان.

