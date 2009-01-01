بعد محادثات هاتفية أجراها مع ترامب.. نتنياهو يعلن بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان لنزع سلاح حزب الله وإبرام "معاهدة سلام"

القدس المحتلة/سما/

في تطور سياسي مفاجئ يعكس تحولاً جذرياً في مسار المواجهة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته قناة "كان" العبرية، عن صدور توجيهات رسمية بالبدء فوراً في مفاوضات مباشرة مع الحكومة اللبنانية.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن بيان نتنياهو جاء بعد محادثات هاتفية أجراها الأربعاء مع ترامب.

أبرز مرتكزات الإعلان:

ووضع نتنياهو "تجريد حزب الله من سلاحه" كهدف أساسي وأولوي لهذه المفاوضات.

وتهدف المبادرة الإسرائيلية إلى القفز من ترتيبات "وقف إطلاق النار" إلى إبرام معاهدة سلام رسمية ودائمة بين تل أبيب وبيروت.

وأعرب نتنياهو عن ترحيبه الصريح بالخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء اللبناني والمتمثلة في التوجه نحو "تجريد بيروت من السلاح"، معتبراً إياها ركيزة للبناء عليها في المفاوضات القادمة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط دولية مكثفة (أبرزها طلب الرئيس الأميركي ترمب الأخير بتهدئة الجبهة اللبنانية)، ويمثل انتقالاً من لغة العمليات العسكرية الواسعة إلى المسار الدبلوماسي المباشر، وهو ما قد يغير وجه الخارطة السياسية في المنطقة حال استجابة الأطراف اللبنانية لهذه الشروط.