باريس تلمّح لإمكان إعادة النظر في اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل بسبب ضرباتها في لبنان

الخميس 09 أبريل 2026 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس / وكالات /

لمّحت فرنسا الخميس الى أن إعادة طرح مسألة تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ممكنة بعد الضربات "غير المتناسية" التي تنفذها في لبنان وانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية باسكال كونفافرو "نظرا لخطورة ما حدث أمس وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الوضع في الضفة الغربية، لا يمكن استبعاد أن يُعاد فتح النقاش حول تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إضافة للعقوبات الوطنية" التي قد تفرضها فرنسا.

وأضاف "لإسرائيل بالطبع الحق في الدفاع عن نفسها، لكن أفعالها ليست غير مقبولة فحسب، بل هي أيضا غير متناسبة وتقود بحكم الأمر الواقع إلى طريق مسدود".

إيران تشترط وقف الحرب في لبنان للمشاركة في محادثات إسلام آباد وسترد على الهجمات الاسرائيلية

ترامب: لبنان غير مشمول بالاتفاق مع إيران بسبب حزب الله

الاحتلال يغتال مراسل "الجزيرة مباشر" بغزة محمد وشاح

صحفي اسرائيلي بارز: نتنياهو كذب على ترامب وأهداف "سحق إيران" لم يتحقق منها شيء

استشهاد شاب و طفلة بخروقات إسرائيلية جديدة في غزة

نتنياهو يعلن دعم هدنة ترامب مع إيران : لا وقف للنار في لبنان ..

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال سكرتير الأمين العام لـ"حزب الله"

إيران تتوعد “مرتكبي البربرية” في لبنان بعقاب شديد وترفض تقييد برنامجها لتخصيب اليورانيوم: أحلام الأعداء لن تتحقق

الجيش الإيراني: لا نثق بأمريكا ومستعدون لحرب طويلة في حال فشل المفاوضات..

نتنياهو: إسرائيل ستواصل ضرب “حزب الله” في لبنان بقوة ودقة تصميم

