  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإيراني: لا نثق بأمريكا ومستعدون لحرب طويلة في حال فشل المفاوضات..

الخميس 09 أبريل 2026 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أعرب الجيش الإيراني، الخميس، عن استعداده لحرب “طويلة الأمد” في حال فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، أدلى بها للتلفزيون الرسمي الإيراني.
وقال إن إيران “أجبرت العدو على قبول وقف إطلاق النار من خلال موقفها الحازم”، مضيفا أن أساس وجوهر المفاوضات تتركز على شروط طهران.
وأردف: “رغم ذلك، سنتعامل بحذر مع عملية المفاوضات، ونأمل نجاحها، لكننا مستعدون لحرب طويلة في حال فشلها”.
وأكد على انعدام ثقة طهران بالجانب الآخر، قائلا “أثبت العدو أنه غير موثوق خلال عملية الاتفاق النووي، كما أظهر الموقف ذاته في جولتي المفاوضات السابقتين”.

وأشار إلى أن الاستعدادات العسكرية الإيرانية مستمرة، مضيفا: “أعيننا على العدو، وأصابعنا على الزناد”.
وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى.
وجاء الإعلان قبل أقل من ساعتين من انتهاء مهلة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مددها مرارا، مطالبا إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق، محذرا من “تدمير حضارة بأكملها” في حال عدم الامتثال.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

