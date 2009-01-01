نتنياهو: إسرائيل ستواصل ضرب “حزب الله” في لبنان بقوة ودقة تصميم

القدس المحتلة/سما/

شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس على أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله المدعوم من إيران “حيثما لزم الامر”، وذلك غداة تنفيذ ضربات واسعة على لبنان أدت إلى استشهاد اكثر من مئتي شخص.

وأضاف نتنياهو في منشور عبر حسابه على منصة إكس “نحن نواصل ضرب حزب الله بقوة ودقة وتصميم. رسالتنا واضحة: أي شخص يتحرك ضد المدنيين الإسرائيليين، سنضربه. سنواصل استهداف حزب الله حيثما لزم الأمر، حتى نعيد الأمن بشكل كامل إلى سكان الشمال” في إسرائيل.

واستشهد 17 شخصا، الخميس، في غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي العباسية والزراية في محافظة الجنوب، جنوبي لبنان.

كما أصيب آخرون بغارات إسرائيلية متفرقة استهدفت عدة بلدات بالجنوب، وسط تصعيد متواصل على لبنان، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقفا مشروطا ومؤقتا لإطلاق النار مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة إسرائيلية على بلدة الزرارية بقضاء صيدا (جنوب) أدت إلى استشهاد 10 أشخاص على الأقل.

وقالت الوكالة: “ارتكب العدوان الإسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة الزرارية حيث استهدف أحد المباني السكنية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال”.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق الخميس بأن غارة إسرائيلية على بلدة العباسية بقضاء صور (جنوب) أدت إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في حصيلة غير نهائية.

وأشارت الوكالة في بيانات منفصلة إلى أن طيرانا حربيا إسرائيليا أغار على بلدات القليلة وخربة سلم، فيما جدد عدوانه على بلدة الدوير منفذا غارة ثانية في أقل من ساعة على مبنى سكني وتجاري في حي الوادي.

وأضافت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على ملعب بلدة الشرقية في النبطية (جنوب) وتسببت الأتربة الناجمة عن الغارة في إغلاق الطريق العام بين بلدتي الشرقية والدوير.

وفي بيانات منفصلة ذكرت أن غارات إسرائيلية أخرى طالت بلدات حبوش وجبشيت والمنطقة الواقعة بين حبوش ودير الزهراني بقضاء النبطية (جنوب)، إضافة إلى غارة استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت فجرًا، أدت إلى إصابات “خطرة”.

ولفتت إلى أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات كفرا والجميجمة وصفد البطيخ ومجدل سلم ودير انطار بقضاء بنت جبيل (جنوب)، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة حاريص في القضاء نفسه.

وفي وقت لاحق الخميس، استهدفت مقاتلات إسرائيلية منزلًا من طابقين عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير بمحافظة النبطية (جنوب)، ما أدى إلى تدميره بالكامل، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد حريق اندلع تحت أنقاض المبنى، وفق الوكالة.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة كونين بقضاء بنت جبيل، دون ورود معلومات فورا عن وقوع إصابات.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان وُصفت بأنها “الأعنف” منذ بدء العدوان، أسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 شهيدا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وأثارت الضربات غضبا شعبيا إقليميا وعالميا، بما في ذلك زعماء غربيون دعوا المجتمع الدولي لإدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي، وطلبوا من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

فيما قالت إيران إنه “على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب عبر إسرائيل، ولا يمكنها اختيار الأمرين معا”.