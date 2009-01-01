الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال سكرتير الأمين العام لـ"حزب الله"

الخميس 09 أبريل 2026 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على المدعو علي يوسف حرشي، السكرتير الشخصي للأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، في غارة استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس الأربعاء.

وقال الجيش في بيان إن حرشي هو ابن شقيق نعيم قاسم، وكان مقربا ومستشارا شخصيا له، ولعب دورا مركزيا في إدارة مكتبه وتأمينه. 

وأفاد البيان بأن الجيش شن خلال ساعات الليلة الماضية غارات استهدفت معبرين رئيسيين إضافيين كان يستخدمهما عناصر حزب الله كطرق انتقال من شمال نهر الليطاني إلى جنوبه، لنقل آلاف الوسائل القتالية والقذائف الصاروخية ومنصات الإطلاق.

كما تم استهداف نحو 10 مستودعات للأسلحة ومنصات إطلاق ومقرات قيادة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى تفكيك البنى التحتية للتنظيم.

وشنت إسرائيل أمس الأربعاء ضربات واسعة ومفاجئة في جميع أنحاء لبنان من بينها غارات عنيفة على العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ساريا على العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف قادة "حزب الله" وبنيته التحتية العسكرية، في حين أكدت السلطات اللبنانية أن عددا كبيرا من المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

5-1775719073-jpg-1775719073.wm

