استشهاد شاب و طفلة بخروقات إسرائيلية جديدة في غزة

غزة / سما /

استشهد شاب وطفلة، وأصيبت سيدة، صباح الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في استمرار لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني باستشهاد الطفلة ريتاج عبد الرؤوف ريحان (13 عاما) أثناء تلقيها التعليم داخل خيمة مدرسية في مدرسة أبو عبيدة بن الجراح ببلدة بيت لاهيا، كما استشهد الشاب يوسف خليل منصور جراء قصف من طائرة مسيرة في مدينة رفح.

وفي سياق متصل، أصيبت امرأة برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مدرسة تل الزعتر ببيت لاهيا.

وتواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق التهدئة عبر قصف مدفعي، واستهداف مناطق النازحين، وإطلاق النار من الآليات والدبابات، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء القطاع، خاصة في مناطق خانيونس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وصل إلى 736 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 2035، مع تسجيل 759 حالة انتشال.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فبلغت 72,315 شهيدا و171,137 إصابة، ما يعكس استمرار تداعيات العدوان على النازحين في القطاع.