الجيش الإسرائيلي يعلن : حققنا سيطرة عملياتية في جنوب لبنان

الخميس 09 أبريل 2026 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

نشر الجيش لقطات من العمليات التي نفذها جنود لواء المظليين في جنوب لبنان، حيث وسعت القوات التابعة للفرقة 98 خلال الأسبوع الماضي عملياتها البرية إلى مناطق إضافية.

وأعلن الجيش أن قوات اللواء تمكنت من فرض سيطرتها العملياتية على المنطقة، وتواصل استهداف مواقع البنية التحتية لحزب الله بهدف تعزيز المنطقة الدفاعية الأمامية وإزالة التهديدات عن سكان شمال إسرائيل، وأن العمليات  أسفرت عن القضاء على عشرات العناصر من حزب الله، إلى جانب العثور على أسلحة متنوعة شملت بنادق وذخائر وعبوات ناسفة كانت مخبأة ومعدة لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين.

وشنت إسرائيل أمس الأربعاء ضربات واسعة ومفاجئة في أنحاء لبنان، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ساريا على العمليات الإسرائيلية في لبنان.

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 182 شخصا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف قادة "حزب الله" وبنيته التحتية العسكرية، في حين أكدت السلطات اللبنانية أن عددا كبيرا من المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

