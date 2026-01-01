بريطانيا : التصعيد الذي رأيناه من "إسرائيل" في لبنان مدمر للغاية

القدس المحتلة / سما /

قالت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية الخميس إن قصف إسرائيل للبنان "مدمر للغاية" مضيفة أن الحرب يجب أن تتوقف لمنع تداعي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت لتايمز راديو الخميس "نريد أن نرى لبنان مشمولا في وقف إطلاق النار... نريد توسيع نطاقه ليشمل لبنان لأن عدم حدوث ذلك سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها".

وتابعت قائلة "هذا التصعيد الذي رأيناه من إسرائيل مدمر للغاية ونريد أن نرى وقفا للأعمال القتالية".

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان، في بيان، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من البلاد وصلت إلى "254 شهيدًا و1165 جريحا".

وأوضح البيان، أن حصيلة الضحايا توزعت بواقع 92 شهيدا و742 جريحا في العاصمة بيروت، و61 شهيدا و200 جريحا بضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف أنه تم تسجيل 18 شهيدا و28 جريحا في قضاء بعلبك، و9 قتلى و6 جرحى في قضاء الهرمل.

كما شملت الحصيلة 28 شهيدا و59 جريحاً في النبطية، و17 شهيدا و6 جرحى في قضاء عاليه، و12 شهيدا و56 جريحا في صيدا، و17 شهيدا و68 جريحا في صور، وفقا للبيان.