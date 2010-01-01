بلدية الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا ببلدة سلوان

أُجبر المواطن المقدسي أحمد محمد شحدة قويدر، اليوم الخميس، على هدم منزله ذاتيًا في حي البستان ببلدة سلوان، وذلك عقب صدور قرار نهائي من بلدية الاحتلال يقضي بهدم المنزل.

وأفادت محافظة القدس، بأن مساحة المنزل تبلغ نحو 60 مترًا مربعًا، وكان يؤوي الزوج وزوجته وطفلهما، حيث شيّد منذ عام 2010.

واضطر صاحب المنزل إلى تنفيذ الهدم بنفسه تفاديًا لدفع تكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال في حال تنفيذها العملية.

وأضافت أن بلدية الاحتلال كانت قد فرضت على المنزل مخالفة مالية تُقدّر بنحو 100 ألف شيكل، في إطار الإجراءات المتواصلة التي تستهدف منازل المواطنين في البلدة.