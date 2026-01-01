لبنان يعلن اليوم الحداد الوطني .. 254 شهيدا وأكثر من ألف مصاب حصيلة اعتداءات أمس

الخميس 09 أبريل 2026 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد العام الخميس على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.

 
وذكرت الحكومة اللبنانية أنه سيتم إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتنكيس الأعلام وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الأليمة.
 
ويواصل رئيس الوزراء نواف سلام اتصالاته مع الحكومات والمسؤولين الدوليين من أجل حشد كل طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الاسرائيلية وفق بيان الحكومة.
 
واستشهد 254 شخصا وأُصيب أكثر من ألف و129، الأربعاء، جرّاء مجازر ارتكبها الاحتلال بعد غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومدينة صور وبلدات أخرى في الجنوب،

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده، وإصابة 5 آخرين، بمعارك جنوبي لبنان، فيما أكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجندي قُتل باشتباك مسلّح مع عناصر حزب الله جنوبي لبنان.

وقالت إن "كتيبة القتال الثالثة عشرة، التابعة لقيادة العمليات الخاصة، رصدت عددًا من (العناصر) في المنطقة التي كانت تعمل فيها"، جنوبي لبنان، مضيفة أنه "اندلع تبادل لإطلاق النار في الموقع، أسفر عن مقتل الجندي، وإصابة ضابط قتالي بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة أربعة جنود آخرين من الجيش الإسرائيلي بجروح متفاوتة".

وأكد حزب الله الأربعاء حقّه بـ"الرد" على اسرائيل بعد سلسلة الغارات الدامية التي شنّتها على لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهدف في الهجوم على منطقة تلة الخياط، هو السكرتير الشخصي وابن شقيق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.

