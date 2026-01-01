لبنان يعلن اليوم الحداد الوطني .. 254 شهيدا وأكثر من ألف مصاب حصيلة اعتداءات أمس

أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد العام الخميس على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده، وإصابة 5 آخرين، بمعارك جنوبي لبنان، فيما أكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجندي قُتل باشتباك مسلّح مع عناصر حزب الله جنوبي لبنان.
وقالت إن "كتيبة القتال الثالثة عشرة، التابعة لقيادة العمليات الخاصة، رصدت عددًا من (العناصر) في المنطقة التي كانت تعمل فيها"، جنوبي لبنان، مضيفة أنه "اندلع تبادل لإطلاق النار في الموقع، أسفر عن مقتل الجندي، وإصابة ضابط قتالي بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة أربعة جنود آخرين من الجيش الإسرائيلي بجروح متفاوتة".
وأكد حزب الله الأربعاء حقّه بـ"الرد" على اسرائيل بعد سلسلة الغارات الدامية التي شنّتها على لبنان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهدف في الهجوم على منطقة تلة الخياط، هو السكرتير الشخصي وابن شقيق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.