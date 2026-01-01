إعادة فتح الأقصى بعد 40 يوما من الإغلاق: آلاف المصلين يؤدون الفجر وسط إجراءات مشددة

الخميس 09 أبريل 2026 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أدى حشود من الفلسطينيين من أهالي القدس والداخل، فجر الخميس، صلاة الفجر في المسجد الأقصى، وذلك عقب إعادة فتحه بعد إغلاق استمر 40 يوما، فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بذريعة حالة الطوارئ التي أعقبت الحرب على إيران.

وتداولت منصات فلسطينية مشاهد توثق لحظة فتح أبواب المسجد ودخول المصلين إلى ساحاته، حيث أظهرت اللقطات تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين عبروا عن فرحتهم بعودتهم إلى أداء الصلاة فيه بعد فترة انقطاع طويلة.

كما وثقت مقاطع مصورة أعمال تنظيف وترتيب نفذها متطوعون وسدنة المسجد داخل الساحات والمصليات، في إطار الاستعداد لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية من جديد.

وجاءت إعادة فتح الأقصى عقب إعلان سلطات الاحتلال، مساء الأربعاء، استعدادها لفتح الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك كنيسة القيامة، بعد إغلاق تام منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير الماضي.

من جانبها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن القرار جاء في ضوء ما وصفته بـ"تحديث تعليمات الجبهة الداخلية"، مشيرة إلى نشر تعزيزات أمنية مكثفة شملت المئات من عناصر الشرطة وقوات حرس الحدود في البلدة القديمة ومحيط الأماكن المقدسة، بحجة تأمين الزوار.

في المقابل، أعلنت ما تعرف بـمنظمات الهيكل المزعوم تمديد ساعات اقتحام المسجد الأقصى لمدة نصف ساعة إضافية، تزامنا مع إعادة فتحه، حيث حددت الفترات من الساعة 6:30 حتى 11:30 صباحا، ومن 1:30 حتى 3:00 بعد الظهر.

ويأتي ذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة شهدتها المدينة خلال الأسابيع الماضية، حيث فرضت سلطات الاحتلال قيودا وإغلاقات متكررة على القدس ومقدساتها، بالتزامن مع حالة التأهب القصوى على خلفية التوترات الإقليمية.

