  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلق عبور السفن بمضيق هرمز ردا على التصعيد والمجازر الاسرائيلية في بلبنان

الأربعاء 08 أبريل 2026 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أوقفت إيران، اليوم الأربعاء، مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بعد ساعات من السماح لها بالعبور، بسبب “انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار”، وفق ما ذكرت وكالة فارس، في حين قال مسؤول إيراني رفيع للجزيرة إن بلاده ستعاقب إسرائيل ردا على “الجريمة” التي ارتكبتها بقصف لبنان.
وأوضح المسؤول الإيراني أن وقف إطلاق النار، بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة، يشمل المنطقة، مضيفا أن “إسرائيل معروفة بنقضها العهود ولن يردعها إلا الرصاص”.
بدورها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع قوله إن وقف القتال في جميع الجبهات بما في ذلك ضد المقاومة الإسلامية في لبنان، كان جزءا من خطة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين التي قبلتها الولايات المتحدة.
وأضاف: “إلا أن الكيان الصهيوني نفّذ منذ صباح اليوم هجمات عنيفة على لبنان في خرق واضح للاتفاق”.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تحديد أهداف للرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، مشددا في الوقت ذاته على أن إيران ستنسحب من اتفاق وقف إطلاق النار في حال استمر خرق إسرائيل له بمهاجمة لبنان.
وفي السياق، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري إيراني قوله إن استمرار الهجمات رغم الاتفاق يعزز وجهة نظر في طهران مفادها أن الولايات المتحدة إما غير قادرة على كبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو أنها منحت إسرائيل حرية التحرك عبر القيادة المركزية الأمريكية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن حركة الملاحة في المضيق لا تزال خاضعة لإجراءات مشددة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالتصعيد العسكري في لبنان.
وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، لكنه رهَن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.
وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترمب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير “حضارة بأكملها”.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

