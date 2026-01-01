إيران تشترط وقف الحرب في لبنان للمشاركة في محادثات إسلام آباد وسترد على الهجمات الاسرائيلية

الأربعاء 08 أبريل 2026 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

لوحت إيران، مساء اليوم الأربعاء، بالانسحاب من محادثات السلام المقررة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الجمعة المقبل، مشترطة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في لبنان لضمان مشاركتها أيضا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر إيرانية مطلعة، أن طهران أبلغت الوسطاء بأن استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يمثل خرقاً فاضحاً للتفاهمات الأولية، مؤكدة أن طاولة المفاوضات لن تكون خياراً متاحاً في ظل التصعيد العسكري المستمر ضد حلفائها.

وأضافت المصادر أن القيادة الإيرانية تدرس بجدية التراجع عن قرار إعادة فتح مضيق هرمز، وإبقائه منطقة عسكرية مغلقة أمام ناقلات النفط رداً على ما وصفته بـ "الاستفزازات الإسرائيلية" فيما تدرس ايضا الرد عسكريا على الهجمات الاسرائيلية .

ويأتي هذا الموقف الإيراني المتشدد ليضع اتفاق الهدنة الذي ترعاه واشنطن على المحك، حيث ترى طهران أن عجز الولايات المتحدة عن لجم العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان يعفيها من التزاماتها بتأمين ممرات الطاقة العالمية.

وحذرت الدوائر السياسية من أن التراجع الإيراني عن فتح المضيق قد يؤدي إلى قفزة جديدة في أسعار النفط العالمية، مما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإقليمي أيضا.

الأكثر قراءة اليوم

