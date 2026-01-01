الرئيس عباس يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني

رام الله/سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون.

وأعرب الرئيس، عن تضامن دولة فلسطين وشعبها مع الشعب اللبناني الشقيق، ووقوفها الكامل إلى جانب الدولة اللبنانية في دعم أمنها واستقراراها وحماية سيادتها.

وقال الرئيس عباس، "نؤكد لكم فخامة الرئيس، تضامننا الكامل ودعمنا لأية إجراءات تتخذونها لحماية أمن شعبكم واستقراره وصيانة سيادتكم، وإن شعبنا الفلسطيني لم ولن ينسى مواقف لبنان المشرفة الداعمة لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال".

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره للرئيس محمود عباس على مواقفه الداعمة للبنان وشعبه، مؤكدًا حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط بين الشعبين والبلدين الشقيقين.