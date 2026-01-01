ترامب: لبنان غير مشمول بالاتفاق مع إيران بسبب حزب الله

الأربعاء 08 أبريل 2026 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لبنان غير مشمول بالاتفاق مع إيران بسبب حزب الله



واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية مع شبكة PBS، إن لبنان «لم يكن مشمولاً في الاتفاق» مع إيران، مبرراً ذلك بـ«حزب الله»، ومعتبراً أن استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان «جزء من الاتفاق» و«مناوشة منفصلة».

وبحسب نص المحادثة، سألت الصحافية ليز لاندرز ترامب عن استمرار استهداف لبنان، وما إذا كان قد اطّلع على ذلك، فأجاب: «نعم، لم يكونوا مشمولين في الاتفاق».

وعندما سألته عن سبب ذلك، وما إذا كان ينبغي أن يكون لبنان جزءاً من الاتفاق، ردّ ترامب: «بسبب حزب الله. لم يكونوا مشمولين في الاتفاق. وسيُعالَج ذلك أيضاً. لا بأس».

ثم سألته عمّا إذا كان موافقاً على استمرار الإسرائيليين في ضرب لبنان، فأجاب: «إنه جزء من الاتفاق، الجميع يعرف ذلك. هذه مناوشة منفصلة. حسناً؟ عليكِ أن تتحدثي أسرع».

وبحسب النص نفسه، حاولت الصحافية بعد ذلك سؤال ترامب عمّا إذا كان يندم على منشور له على منصة «تروث سوشال» تحدّث فيه عن «محو حضارة»، مشيرة إلى وجود اعتراض واسع من الديمقراطيين على ذلك التصريح، إلا أنه أنهى المكالمة.

e1ce5a47-86df-4f69-9cc5-8d7a6939acf6

مناشدات للتبرع بالدم ..عشرات الشهداء والجرحى في أكبر ضربة إسرائيلية على لبنان.

أكسيوس تكشف تفاصيل مثيرة : كواليس اللحظات الأخيرة قبل وقف الحرب.. خامنئي أدار المفاوضات

هجوم كبير على نتنياهو .. طالع التفاصيل : 10شروط أوقفت حرب ترامب