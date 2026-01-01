هيغسيت : سنستولي على اليورانيوم الذي تملكه إيران في حال رفضت تسليمه

حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأربعاء من أن الولايات المتحدة مستعدة للاستيلاء على اليورانيوم الذي تملكه إيران في حال رفضت تسليمه.

وقال في مؤتمر صحافي “نعرف ما عندهم، وسيسلّمونه، وسنحصل عليه، وسنأخذه إن اضُطررنا الى ذلك، يمكن القيام بهذا الأمر بكل الوسائل الممكنة”.

واضاف هيغسيث خلال مؤتمر صحافي الأربعاء بعد إعلان التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران إن واشنطن “دمرت تماما القاعدة الصناعية للدفاع في ايران”.

وصرح هيغسيث “ما عادوا قادرين على صناعة صواريخ وقذائف ومنصات إطلاق أو مسيّرات. تم تدمير مصانعهم”.

وأعلن أن “عملية الغضب الملحمي شكّلت نصرا تاريخيا ساحقا على أرض المعركة”، في إشارة إلى التسمية الأميركية للحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأكّد أن هذه العملية “سحقت القوات العسكرية لإيران وجعلتها عاجزة عن القتال للسنوات المقبلة”.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي دان كاين إلى جانب هيغسيث في المؤتمر الصحافي. وأكّد تصريحاته مع تقديم بعض التوضيحات.

وصرّح “هاجمنا مع شركائنا حوالى 90 % من مصانع الأسلحة”، بينها “كلّ مصانع إنتاج المسيّرات المفخخة من نوع شاهد”، فضلا عن “كلّ المعامل التي تنتج أنظمة التوجيه” الخاصة بهذه المسيّرات.

وفي ما يخصّ الأسطول البحري، “سيستغرق الأمر سنوات قبل أن تعيد إيران بناء المنشآت القتالية السطحية”، بحسب دان كاين.

وأفاد الجنرال بأن “حوالى 80 % من القاعدة الصناعية النووية الإيرانية استهدفت، ما قوّض في شكل أكبر محاولات تطوير السلاح النووي”.

وحذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة من أن القوات الأميركية جاهزة لاستئناف القتال مع إيران في حال انتهاء الهدنة بين البلدين. وقال “لنكن واضحين، وقف إطلاق النار هو مجرد هدنة موقتة، والقوات المسلحة تبقى على أهبة الجهوز إذا صدرت الأوامر أو طُلب منها ذلك، لاستئناف العمليات القتالية بالسرعة والدقة نفسها التي أظهرناها خلال الأيام ال38 الماضية”.