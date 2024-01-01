التلفزيون العبريّ: كمين نهر الليطاني كشف فشلاً إسرائيليًا كبيرًا وخسائر فادحة.. جنديُّ: أرسلونا لمهمةٍ انتحاريّةٍ..

القدس المحتلة/سما/

على الرغم من التعتيم الكامل الذي فرضته الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة على المعارك الدائرة بين جيش الاحتلال وعناصر حزب الله في جنوب لبنان، إلّا أنّها سمحت للقناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ التطرق إلى كمين حزب الله على ضفاف نهر الليطاني مقابل قلعة شقيف، ونقلت وصف أحد المقاتلين في وحدة (يهلوم) الوضع، إذ قال: “أقاتل منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ولم أشهد مثل هذا الهجوم الناريّ في حياتي”، على حدّ تعبيره.

وأضافت القناة العبريّة، نقلاً عن مصادرها العسكريّة في تل أبيب، أنّ حزب الله أطلق خلال كمين نهر الليطاني نحو 400 صاروخ وقذيفة اتجاه القوات الإسرائيليّة، بينها صواريخ ذات ذخيرة عنقودية، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ الجنود لم يستطيعوا رفع رؤوسهم، كانوا يزحفون على الأرض للانسحاب، طبقًا لأقوالها.

ونقلت القناة عن جنديٍّ في لواء المظليين شارك في العملية عند نهر الليطاني، قوله: “لقد أرسلونا لمهمةٍ انتحاريّةٍ”.

وأردفت القناة العبريّة قائلةً إنّه “بينما كانت القيادة الإسرائيليّة تراقب تقدم القوات الإسرائيليّة نحو نهر الليطاني عبر الشاشات، كان حزب الله يفعل ذلك أيضًا”، مشدّدّة في الوقت عينه على أنّه “خلال وقتٍ قصيرٍ، أُصيب معظم قوة وحدة (يهلوم)، بما في ذلك ضابط برتبة مقدم، أُصيب بجروح خطيرة. والجنود الذين تعرضوا للشظايا، بالإضافة إلى قوات الإسناد والقوات المساندة، تعرضوا جميعًا لإصاباتٍ بالغة الخطورة. كما أصيب عدد كبير من الجنود، مما أدى إلى وقوع حدث متعدد الإصابات على نطاق كبير وملحوظ في الميدان”.

علاوة على ما جاء أعلاه، أكدت القناة العبريّة أنّ المقاتلين والقادة رووا عن أصعب معركةٍ خاضوها على الإطلاق، حتى بالمقارنة مع القتال في لبنان خلال عملية (سهام الشمال) عام 2024، وبالمقارنة مع المناورة في غزة، حيث قال أحدهم: “أنت تستلقي على الأرض، تزحف نحو الجرحى وتعالجهم، بينما يرتجف جسدك كلّ ثانيةٍ من الانفجارات التي لم تتوقف”.

كذلك، رأت القناة العبريّة أنّه نظرًا لحجم الخسائر والوضع الميداني، اتُخذ قرار بالانسحاب، بما في ذلك إنهاء المهمة. ووصل هذا القرار إلى أعلى المستويات، وشمل مشاوراتٍ فوريّةٍ بين قائد الفرقة وقائد القيادة الشمالية، لافتةً إلى أنّه “خلال الانسحاب، اضطرت القوات إلى اتخاذ قراراتٍ استثنائيّةٍ، منها التخلي عن معدات وأدوات هندسية تابعة لوحدة (يهلوم). وهذه المعدات لم يُتخذ قرار تركها في الميدان باستخفاف. وقد وصل هذا القرار أيضًا إلى أعلى المستويات، بما في ذلك قائد القيادة الشمالية ورئيس الأركان اللذين وافقا على هذه الخطوة، طبقًا للمصادر التي اعتمدت عليها القناة العبريّة.

وأشارت القناة الـ 12 إلى أنّ القصة لم تنتهِ عند هذا الحد، فبعد انسحاب القوات وإجلاء الجرحى، تمكن عناصر حزب الله من الوصول إلى المعدات المتروكة، ما يُعدّ إخفاقًا ذريعًا من وجهة نظر الجيش الإسرائيليّ، لافتةً في الوقت ذاته إلى أنّ “حزب الله استولى على بعض المعدات، بل قاموا بتصوير مركبات وحدة (يهلوم) في وضح النهار دون أي تدخلٍ.

وأوضحت أنّ عدم شنّ أيّ هجومٍ فوريٍّ لتدمير المعدات أو منع حزب الله من الوصول إليها يثيران تساؤلات بالغة الأهمية حول قرارات القادة الميدانيين، مبيِّنة أنّ “هذا ليس إخفاقًا عملياتيًا فحسب، بل هو أيضًا إخفاق في الصورة العامة والاستخبارات”.

وبحسب القناة، يُقرّ كبار مسؤولي الجيش الإسرائيليّ بأنّ هذا أحد أخطر الإخفاقات في الحرب الحالية.

وخلُصت القناة العبريّة إلى القول إنّه: “من المرجح أنْ تُذكر هذه المعركة كواحدةٍ من أصعب المعارك منذ استئناف القتال في لبنان، وستُسجل في التاريخ العسكريّ ليس فقط بسبب كثافة النيران وحجم الخسائر، بل بالإخفاق في التخطيط”، على حدّ تعبيرها.

جديرٌ بالذكر أنّ وحدة (يهلوم)، وحدة الهندسة للمهام الخاصّة، هي وحدة النخبة في سلاح الهندسة القتاليّة، وتُدار من قبل هيئة الأركان العامة. وتُعتبر هذه الوحدة أعلى سلطة هندسية في الجيش الإسرائيلي، وتتمتع بقدراتٍ خاصّةٍ تشمل، من بين أمورٍ أخرى، الاختراق الهندسيّ، والتخريب الهجوميّ، والتخريب وإبطال مفعول القنابل، وتشغيل الروبوتات العسكرية، والحماية من التهديدات المعادية للأفراد، ووحدات الكوماندوز الهندسيّة، وحرب الأنفاق.