يجب لجم الكلب المسعور نتنياهو ..إيران تلوح بإغلاق مضيق هرمز وتوجيه ضربة قاسية لاسرائيل إسنادا لحزب الله

الأربعاء 08 أبريل 2026 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
يجب لجم الكلب المسعور نتنياهو ..إيران تلوح بإغلاق مضيق هرمز وتوجيه ضربة قاسية لاسرائيل إسنادا لحزب الله



طهران / وكالات /

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني ابراهيم رضائي، اليوم الأربعاء، أنه يجب وقف حركة السفن في مضيق هرمز ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وكتب رضائي على منصة "إكس": "ردا على العدوان الهمجي للصهاينة على لبنان، يجب الآن وقف حركة السفن في هرمز، وبتوجيه ضربة قاسية وحاسمة، منع هذا الكلب المسعور والغدة السرطانية في المنطقة من التخريب".

وتابع: "اللبنانيون ضحوا بأرواحهم من أجلنا، ولا يجوز لنا أن نتركهم ولو للحظة وحيدين". مشددا على "وقف إطلاق النار إما في كل الجبهات، أو لا في أي جبهة".

مناشدات للتبرع بالدم ..عشرات الشهداء والجرحى في أكبر ضربة إسرائيلية على لبنان.

أكسيوس تكشف تفاصيل مثيرة : كواليس اللحظات الأخيرة قبل وقف الحرب.. خامنئي أدار المفاوضات

هجوم كبير على نتنياهو .. طالع التفاصيل : 10شروط أوقفت حرب ترامب