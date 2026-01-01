يجب لجم الكلب المسعور نتنياهو ..إيران تلوح بإغلاق مضيق هرمز وتوجيه ضربة قاسية لاسرائيل إسنادا لحزب الله

طهران / وكالات /

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني ابراهيم رضائي، اليوم الأربعاء، أنه يجب وقف حركة السفن في مضيق هرمز ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وكتب رضائي على منصة "إكس": "ردا على العدوان الهمجي للصهاينة على لبنان، يجب الآن وقف حركة السفن في هرمز، وبتوجيه ضربة قاسية وحاسمة، منع هذا الكلب المسعور والغدة السرطانية في المنطقة من التخريب".

وتابع: "اللبنانيون ضحوا بأرواحهم من أجلنا، ولا يجوز لنا أن نتركهم ولو للحظة وحيدين". مشددا على "وقف إطلاق النار إما في كل الجبهات، أو لا في أي جبهة".