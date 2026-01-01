وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهاية الصراع ! د.جمال المجايدة

مع إعلان وقف إطلاق النار في ايران لمدة اسبوعين يثار تساؤل ضخم ؟ هل إنتهى الصراع المدمر؟ وهل توقف التهديد الايراني للامن الخليجي ؟

في صراع معقّد كهذا، لايمكن الحديث عن نهاية للأزمة بقدر ما هو بداية لمرحلة أكثر حساسية وتعقيداً. فالتجارب السابقة في المنطقة تؤكد أن ما بعد التهدئة غالباً ما يحمل في طياته صراعات من نوع آخر: سياسية، واقتصادية، وأمنية، قد تكون أكثر عمقاً وأطول أثراً.

فهل نحن أمام تهدئة تكتيكية مؤقتة فرضتها ضغوط دولية، أم بداية لمسار سياسي جاد؟ الواقع يشير إلى أن أي وقف إطلاق نار لا يُدعّم باتفاقات واضحة وضمانات دولية يبقى هشاً، وقابلاً للانهيار عند أول اختبار ميداني أو سياسي.

بموجب هذا الاتفاق ستدخل إيران مرحلة إعادة ترتيب الداخل. فالضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات، إلى جانب كلفة الحرب والعدوان على دول الخليج العربية، تفرض على صانع القرار الإيراني مراجعة أولوياته. هل ستتجه طهران نحو التهدئة لتخفيف الضغوط الاقتصادية؟ أم ستستمر في نهجها المدمر باعتباره ورقة ضغطتفاوضية؟ هذا السؤال سيكون محورياً في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.

أما على المستوى الإقليمي، فإن وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام إعادة رسم التوازنات في الشرق الأوسط. دول الخليج، التي كانت في مرمى التهديدات، ستسعى لتعزيز منظوماتها الدفاعية وتكثيف تحالفاتها، في حين ستراقب إسرائيل عن كثب أي تحولات في السلوك الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي ودعم الأذرع المسلحة في المنطقة.

وفي هذا السياق، تبرز الوساطات الدولية كلاعب أساسي في المرحلة القادمة. فالدول التي لعبت دور الوسيط خلال الأزمة، سواء كانت إقليمية أو دولية، ستحاول تحويل التهدئة إلى مسار تفاوضي طويل الأمد. لكن نجاح هذه الجهود سيبقى مرهوناً بمدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات حقيقية، وليس مجرد كسب الوقت.

اقتصادياً، قد يشكل وقف إطلاق النار فرصة لإعادة إدماج إيران جزئياً في الاقتصاد العالمي، خاصة إذا تزامن مع تخفيف للعقوبات. إلا أن هذا السيناريو يبقى مشروطاً بمدى التزام طهران بالاتفاقات الدولية، خصوصاً في ما يتعلق ببرنامجها النووي وسلوكها الإقليمي.

في المحصلة، فإن وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهاية الصراع، بل هو مرحلة انتقالية ستحدد ملامح المستقبل الإقليمي. النجاح في تحويل هذه اللحظة إلى فرصة للاستقرار يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ورؤية استراتيجية تتجاوز الحسابات الضيقة نحو أمن إقليمي شامل.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستختار إيران طريق التهدئة والانفتاح، أم تعود إلى دوامة التصعيد؟ الإجابة على هذا السؤال لن تحدد فقط مستقبل إيران، بل شكل الشرق الأوسط بأسره في السنوات القادمة؟