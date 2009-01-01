معاريف : 5 آلاف مبنى مدمر وآلاف الجرحى في إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأربعاء، عن تدمير أو تضرر أكثر من 5 آلاف مبنى في إسرائيل جراء الحرب مع إيران منذ 28 شباط الماضي.

وقالت الصحيفة إن "عشرات المدنيين والجنود الإسرائيليين قُتلوا خلال هذه الحملة، فيما أصيب المئات، ودمر وتضرر أكثر من خمسة آلاف مبنى"، من دون توفر تقارير مستقلة توثق حجم الضحايا والأضرار.

كذلك، ذكرت الصحيفة أن الاقتصاد الإسرائيلي "دفع ثمناً باهظاً" نتيجة الإغلاق شبه التام.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، أن إيران أطلقت 670 صاروخاً و765 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن الهجمات الصاروخية أدت إلى إخلاء 6305 إسرائيليين من منازلهم في مناطق مختلفة.

أيضاً، أفادت الصحيفة بإصابة أكثر من 7183 إسرائيلياً خلال الحرب. وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

ولاحقاً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تأييده لقرار ترامب، وقال إن تل أبيب "تؤيد جهود الولايات المتحدة لضمان عدم تشكيل إيران تهديداً نووياً أو صاروخياً أو إرهابياً لأميركا وإسرائيل وجيران إيران العرب والعالم"، وفقا لتعبيراته