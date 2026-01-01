فانس: وافقت إيران على فتح مضيق هرمز، وهناك تطورات إيجابية

واشنطن / وكالات /

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن "الإيرانيين وافقوا على فتح مضيق هرمز".

وفي فعالية أقيمت في بودابست، المجر، قال فانس إن الرئيس دونالد ترامب "سيواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام"، وأن "هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بإيران".

وفي أعقاب هجمات إيران على جيرانها في الخليج، زعم فانس أن "الولايات المتحدة وحلفاءها اتفقوا على وقف مهاجمة إيران استنادًا إلى وقف إطلاق النار الهش".

وفي الختام، وجّه تهديدًا قائلًا: "إذا لم يتصرف الإيرانيون بحسن نية، فسيدركون أن الرئيس ترامب ليس جديرًا بالعبث معه".

وقال إن الرئيس ترمب كان يريد تدمير القدرات العسكرية الإيرانية وحققنا الهدف لكن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز والولايات المتحدة وافقت على وقف الهجمات.