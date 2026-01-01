مناشدات للتبرع بالدم ..عشرات الشهداء والجرحى في أكبر ضربة إسرائيلية على لبنان.

الأربعاء 08 أبريل 2026 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت /سما/

في عملية وصفت بالاكبر خلال الحرب، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ 100 غارة جوية خلال 10 دقائق استهدفت لبنان نجم عنها مجزرة في صفوف المدنيين .

وعلى الرغم من وقف الحرب ، إلا أن تل أبيب رفضت شمول لبنان في اتفاقية ايران وامريكا.

وبحسب بيان جيش الاحتلال فقد استهدف الطيران مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء بيروت والبقاع وجنوب لبنان.

كما استهدفت غارة إسرائيليّة، مناطق البسطة وعين المريسة وبربور وكونيش المزرعة في بيروت.

كذلك، استهدفت غارة إسرائيليّة منطقة جبل الكرك في زحلة.

واستهدفت الغارارات بلدات دورس وشمسطار والهرمل وسهل طاريا وسحمر.

واستهدفت غارة إسرائيليّة منطقة عرمون.

وناشدت المشافي اللبنانية المواطنين بالتبرع بالدم فيما افادت مصدر طبية بوقوع عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيليّة مدينة صيدا، قرب مجمع الزهراء.

أكسيوس تكشف تفاصيل مثيرة : كواليس اللحظات الأخيرة قبل وقف الحرب.. خامنئي أدار المفاوضات

رغم ضغوط العرب واسرائيل .. هكذا اتخذ ترامب قرار وقف الحرب ..

مجلس الأمن القومي الإيراني: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا أمريكا على قبول مقترحنا لوقف إطلاق النار

قبل شروط طهران العشرة ..ترامب يوافق على وقف قصف إيران لمدة أسبوعين

المجنون مطالب بوقف الحرب ..الحرس الثوري يهدد باستهداف حقل كاريش الإسرائيلي للغاز

مصر تستعد نوويا تحسبا لأي سيناريو محتمل.. بيان يكشف مؤاشرت تأثر البلاد بالإشعاع النووي

ترامب يدرس الصفقة ..باكستان تقدم مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وفتح مضيق هرمز ..

أكسيوس تكشف تفاصيل مثيرة : كواليس اللحظات الأخيرة قبل وقف الحرب.. خامنئي أدار المفاوضات

هجوم كبير على نتنياهو .. طالع التفاصيل : 10شروط أوقفت حرب ترامب

رغم ضغوط العرب واسرائيل .. هكذا اتخذ ترامب قرار وقف الحرب ..

مكتب نتنياهو : وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان

ترامب: يوم عظيم للسلام العالمي و العصر الذهبي يلوح في الأفق بالشرق الأوسط