مناشدات للتبرع بالدم ..عشرات الشهداء والجرحى في أكبر ضربة إسرائيلية على لبنان.

بيروت /سما/

في عملية وصفت بالاكبر خلال الحرب، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ 100 غارة جوية خلال 10 دقائق استهدفت لبنان نجم عنها مجزرة في صفوف المدنيين .

وعلى الرغم من وقف الحرب ، إلا أن تل أبيب رفضت شمول لبنان في اتفاقية ايران وامريكا.

وبحسب بيان جيش الاحتلال فقد استهدف الطيران مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء بيروت والبقاع وجنوب لبنان.

كما استهدفت غارة إسرائيليّة، مناطق البسطة وعين المريسة وبربور وكونيش المزرعة في بيروت.

كذلك، استهدفت غارة إسرائيليّة منطقة جبل الكرك في زحلة.

واستهدفت الغارارات بلدات دورس وشمسطار والهرمل وسهل طاريا وسحمر.

واستهدفت غارة إسرائيليّة منطقة عرمون.

وناشدت المشافي اللبنانية المواطنين بالتبرع بالدم فيما افادت مصدر طبية بوقوع عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيليّة مدينة صيدا، قرب مجمع الزهراء.