  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس: نرحب بوقف إطلاق النار وندعو لشموله الاراضي الفلسطينية

الأربعاء 08 أبريل 2026 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: نرحب بوقف إطلاق النار وندعو لشموله الاراضي الفلسطينية



رام الله/سما/

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم صباح اليوم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، معتبرة ذلك خطوة إيجابية وهامة نحو تحقيق الاستقرار.

وثمنت الرئاسة، الجهود التي بذلتها باكستان وجميع الأطراف الداعية إلى وقف الحرب، مؤكدة أهمية بذل الجهود وتحقيق وقف دائم لحالة الحرب في المنطقة.

ودعا الرئيس محمود عباس، إلى ضرورة أن يشمل ذلك الأراضي الفلسطينية التي تتعرض سواء في غزة أو الضفة الغربية والقدس الشرقية لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المستمرة، وكذلك فيما يتعلق بوقف العدوان على لبنان الشقيق. وأضاف الرئيس عباس، أننا نعتبر ذلك خطوة هامة في تعزيز سيادة دول المنطقة بأسرها وأمنها واستقرارها.

