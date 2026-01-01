اقتحامات واسعة بالضفة والقدس واعتقالات طالت العشرات

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأربعاء، سلسلة من الاقتحامات والمداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ترافقها مواجهات واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، إلى جانب اقتحام المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات طويلة.

في محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة، حيث داهمت عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش دقيقة، مع انتشار واسع في الأحياء وتدقيق في هويات السكان.

كما شهدت محافظة الخليل ومناطق مسافر يطا والمناطق الجنوبية للمدينة مواجهات ليلية استمرت حتى الفجر، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وفي طوباس شمالي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، تضمنت اعتقال رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية طوباس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة القدس واعتقلت شابًا في بلدة أبو ديس بعد الاعتداء عليه.

وكثفت شرطة الاحتلال تواجدها عند المداخل الشمالية للمدينة وقرب جدار الفصل العنصري، وفرضت قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين والعمال، مع احتجاز وتدقيق ميداني للشبان قرب البلدة القديمة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، برفقة مستوطنين، واعتدت على ممتلكات الفلسطينيين قبل انسحابها صباح اليوم.

وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن حملات الاعتقال تصاعدت في الربع الأول من عام 2026، مسجلة 1750 حالة اعتقال بينها 54 امرأة و121 قاصرا، فيما استشهد ثلاثة أسرى داخل سجون الاحتلال، وسط استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين والأسرى.